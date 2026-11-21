NO HOSPITAL

Após internação de Bolsonaro, Moraes toma decisão sobre visitas dos filhos ao ex-presidente

Defesa havia solicitado liberação para Carlos, Jair Renan e Laura; ex-presidente está internado em Brasília com obstrução quase total do intestino delgado e pode precisar passar por nova cirurgia

Perla Ribeiro

Publicado em 21 de novembro de 2026 às 13:15

Jair Bolsonaro Crédito: Reprodução

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou neste sábado (21) que os filhos de Jair Bolsonaro possam visitá-lo durante o período de internação no Hospital DF Star, em Brasília. A decisão foi tomada após a defesa do ex-presidente solicitar, em caráter de urgência, a liberação de visitas diárias de Carlos Bolsonaro, Jair Renan e Laura Bolsonaro.

A autorização também contempla a entrada da enteada Letícia Firmino. Segundo a decisão, as visitas deverão respeitar os horários e as regras de segurança estabelecidas pelo hospital. Moraes ainda restringiu o acesso de celulares, câmeras e outros equipamentos eletrônicos que possam registrar imagens ou áudios do ex-presidente.

Bolsonaro toma queda em cela 1 de 6

Bolsonaro está internado desde a tarde de sexta-feira (20), quando foi levado à unidade hospitalar após apresentar fortes dores e distensão abdominal. Ele deixou a residência onde cumpre prisão domiciliar humanitária sob escolta da Polícia Militar do Distrito Federal, após avaliação do cardiologista Brasil Caiado.

No pedido encaminhado ao STF, os advogados argumentaram que a internação representa uma nova circunstância e solicitaram que os filhos pudessem acompanhar o pai diariamente enquanto ele permanecesse hospitalizado.

Obstrução do intestino

Exames realizados no Hospital DF Star identificaram uma obstrução quase total, embora parcial, do intestino delgado, associada a aderências na parede abdominal. A informação foi divulgada pelo cardiologista Brasil Caiado na sexta-feira (20), após a realização de uma tomografia.

Segundo o médico, o problema está relacionado ao histórico de cirurgias abdominais enfrentadas pelo ex-presidente desde a facada sofrida durante a campanha eleitoral de 2018. Na ocasião, Bolsonaro passou por uma cirurgia de emergência e, desde então, enfrentou outras complicações decorrentes do ferimento.

O ex-presidente permanece sob observação e recebe tratamento medicamentoso. Uma nova cirurgia não foi descartada pela equipe médica, que acompanha a evolução do quadro antes de definir os próximos procedimentos.

Sonda nasal

Neste sábado, Carlos Bolsonaro informou nas redes sociais que o pai precisou receber uma sonda nasal durante a madrugada. Segundo o filho, o procedimento permitiu retirar quase um litro de resíduos alimentares acumulados no estômago. Carlos também relatou que o ex-presidente continuava apresentando episódios de enjoo, dores abdominais, distensão e soluços. De acordo com o relato, os sintomas voltavam a se intensificar quando o efeito dos medicamentos diminuía, o que aumentava a preocupação da família com possíveis complicações, como broncoaspiração e desidratação.

O filho afirmou ainda que Bolsonaro passaria por novos exames para que os médicos pudessem avaliar a evolução da obstrução e definir a conduta. Caso o tratamento clínico não apresente o resultado esperado, uma intervenção cirúrgica poderá ser necessária.

Histórico de cirurgias e prisão domiciliar

Bolsonaro acumula uma série de procedimentos médicos desde que foi atingido por uma facada em setembro de 2018, durante a campanha presidencial em Juiz de Fora, Minas Gerais. O atentado provocou lesões abdominais graves e exigiu uma cirurgia de emergência, seguida de outras intervenções ao longo dos anos.

Em dezembro de 2025, o ex-presidente passou por uma cirurgia de hérnia inguinal bilateral. Já em janeiro de 2026, sofreu uma queda e teve um traumatismo cranioencefálico leve enquanto estava detido na Superintendência da Polícia Federal.

Em março de 2026, Bolsonaro foi internado com suspeita de broncopneumonia, quando estava na unidade conhecida como Papudinha. Após a hospitalização, Alexandre de Moraes concedeu prisão domiciliar humanitária, benefício posteriormente prorrogado a pedido da defesa, diante das condições de saúde do ex-presidente.