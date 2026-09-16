MUDANÇA

Após mais de 40 anos em zoológico, elefante que vive solitário desde a morte da companheira inicia viagem de 1,6 mil km até santuário

Sandro, de aproximadamente 54 anos, deixará Sorocaba rumo a um santuário em Mato Grosso após decisão judicial

Carol Neves

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 12:41

Elefante Sandro Crédito: Reprodução/TV Tem

Depois de mais de quatro décadas no Zoológico Municipal Quinzinho de Barros, em Sorocaba (SP), o elefante Sandro se prepara para ser transferido ao Santuário de Elefantes Brasil, em Chapada dos Guimarães (MT). Nesta terça-feira (15), o animal entrou espontaneamente na caixa metálica que será usada na viagem e permaneceu no local por alguns minutos.

O momento foi exibido em uma transmissão ao vivo feita pelo santuário nas redes sociais. Após deixar a caixa, Sandro caminhou em direção a um grupo de crianças que visitava o zoológico, em uma das interações que podem estar entre as últimas do elefante com o público.

Segundo a equipe responsável pela operação, a adaptação ocorre de maneira tranquila. No sábado (12), Sandro já havia explorado o interior da estrutura sem demonstrar resistência. A preparação do animal está perto de ser concluída, enquanto a caixa ainda passará por ajustes antes da viagem.

Com aproximadamente dez toneladas, a estrutura tem cinco metros de comprimento, 3,5 metros de altura e 2,5 metros de largura. O equipamento possui aberturas para ventilação e um sistema de monitoramento da temperatura durante o percurso.

Elefante viaja para santuário 1 de 6

Viagem pode durar dois dias e meio

Sandro tem cerca de 54 anos e vive no zoológico de Sorocaba desde 1982. O trajeto até o santuário tem aproximadamente 1.615 quilômetros e poderá durar até dois dias e meio.

Segundo a TV Tem, a operação prevê acompanhamento veterinário, monitoramento clínico, medicamentos e paradas programadas para alimentação, hidratação e avaliação da saúde do elefante. O deslocamento também deverá priorizar trajetos com menos vibrações e interrupções.

A chegada ao santuário estava prevista inicialmente para segunda-feira (14), mas o cronograma é flexível, já que não há prazo rígido para a adaptação de Sandro à caixa. Ruas próximas ao zoológico poderão ser interditadas no início da operação para garantir a segurança do procedimento.

Prefeitura tenta impedir transferência

A mudança divide opiniões em Sorocaba. Famílias foram ao zoológico com cartazes que diziam “Fica, Sandro” e demonstraram preocupação com os possíveis efeitos da longa viagem sobre a saúde do animal.

A transferência é resultado de uma disputa judicial que se arrasta há anos entre a Prefeitura de Sorocaba e o Ministério Público de São Paulo. A discussão ganhou força após a morte da elefanta Haisa, em 2020. Ela viveu ao lado de Sandro durante cerca de 20 anos. Desde então, ele permanece sem a companhia de outro animal da espécie.

Em junho, o Tribunal de Justiça de São Paulo autorizou a transferência após perícias e recursos relacionados à saúde e às condições de vida do elefante. Contrária à mudança, a prefeitura apresentou novos recursos para tentar mantê-lo no zoológico. Enquanto não houver uma decisão que suspenda a autorização, os preparativos continuarão.