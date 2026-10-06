DISPUTA FAMILIAR

Após morte do irmão, tio cobra R$ 590 mil das herdeiras e acaba condenado pela Justiça

Herdeiras contestaram cobrança feita; sentença aplicou multa por litigância de má-fé

Esther Morais

Publicado em 6 de outubro de 2026 às 09:51

Dinheiro Crédito: José Cruz/Arquivo/Agência Brasil

A Justiça de Santa Catarina determinou que um homem devolva, em dobro, valores recebidos após a quitação de empréstimos feitos pelo próprio irmão. A decisão da 2ª Vara Cível da comarca de Joinville também declarou extintas duas notas promissórias cobradas das herdeiras após a morte do devedor e aplicou multa por litigância de má-fé.

Segundo o processo, o homem havia emprestado R$ 200 mil ao irmão em 2013 e outros R$ 390 mil em 2017. Os empréstimos eram garantidos por notas promissórias emitidas em branco. O réu afirmou que, entre fevereiro de 2013 e 9 de novembro de 2022, recebeu transferências que somaram R$ 1.347.773,73.

O devedor morreu em 12 de novembro de 2022. Depois da morte, o irmão cobrou das herdeiras duas notas promissórias, com vencimentos em janeiro e fevereiro de 2023, que totalizavam R$ 590 mil.

As herdeiras alegaram que a dívida já havia sido quitada e pediram a devolução em dobro de valores pagos em excesso, estimados em R$ 465.434,68. Elas também afirmaram que havia prática de agiotagem.

Durante o processo, o réu apresentou versões diferentes sobre a origem das notas. Inicialmente, afirmou que os empréstimos anteriores haviam sido quitados e que os títulos representavam novas dívidas. Em depoimento, porém, disse que as notas correspondiam à renovação e consolidação de obrigações anteriores.

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A magistrada considerou que a mudança de versão era incompatível com a defesa apresentada inicialmente. Documentos, testemunhos e conversas registradas em ata notarial indicaram, segundo a sentença, que os pagamentos realizados ao longo dos anos estavam relacionados aos empréstimos e incluíam pagamentos de juros.

Para calcular a dívida, a Justiça considerou um capital de R$ 750 mil, incluindo uma terceira nota promissória de R$ 160 mil, embora ela não fizesse parte do pedido. Com juros de 1% ao mês e os pagamentos realizados, a sentença concluiu que a dívida havia sido quitada por volta de outubro de 2021.

Com isso, o réu teria recebido cerca de R$ 218 mil após a quitação, considerando os valores nominais. O montante exato da restituição ainda será calculado na fase de liquidação. A decisão determinou a devolução em dobro, limitada aos R$ 465.434,68 apontados pelas herdeiras como pagos em excesso.

A sentença também reconheceu a inexistência de débito das herdeiras relacionado às duas notas promissórias. Como os títulos são cobrados em outra ação por um terceiro que os recebeu, uma cópia da decisão foi encaminhada ao processo para análise sobre a aplicação dos efeitos da sentença.