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Após passar 10 anos preso por assassinar a ex, homem mata nova esposa a facadas

Caso ocorreu em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 23 de outubro de 2026 às 17:09

Hiago Moreira Schnornberger estava em liberdade condicional desde janeiro deste ano
Hiago Moreira Schnornberger estava em liberdade condicional desde janeiro deste ano Crédito: Arquivo pessoal

Um homem de 32 anos, condenado pelo assassinato de uma ex-namorada em 2016, foi preso preventivamente suspeito de matar a esposa, Elizângela Aparecida Matheus, de 51 anos, a facadas. O crime aconteceu na tarde de quarta-feira (21), dentro da casa da vítima, no bairro Parque da Cidadania, em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo.

Hiago Moreira Schnornberger estava em liberdade condicional desde janeiro deste ano. Após o crime, ele fugiu e só se apresentou à polícia na tarde de quinta-feira (22), em uma delegacia de Mirassol, município localizado a cerca de 15 quilômetros de São José do Rio Preto. A suspeita é de que ele tenha se escondido na casa do pai antes de se entregar.

Em depoimento à polícia, o homem alegou que matou a mulher acidentalmente, enquanto tentava se defender de um ataque. Segundo a versão apresentada por ele, Elizângela era “muito ciumenta” e teria pegado um punhal em uma gaveta para atacá-lo.

A versão, no entanto, contradiz o relato de uma testemunha do crime: a filha adolescente de Elizângela. Ela contou à polícia que presenciou o momento em que o padrasto esfaqueou a mãe.

“Segundo o depoimento colhido, a filha adolescente se deparou com ele em cima dela a esfaqueando”, afirmou a delegada Dálice Aparecida Ceron a jornalistas.

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Elizângela e Hiago estavam casados havia pouco mais de um mês. A mulher deixa duas filhas.

De acordo com a delegada responsável pela investigação, o suspeito também se entregou à polícia no dia seguinte ao assassinato da ex-namorada, cometido em 2016. Ele foi condenado pelo crime e passou a cumprir liberdade condicional em janeiro deste ano.

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