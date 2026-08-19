AMÉRICA LATINA

Após polêmica, Lula autoriza e Brasil vai devolver ao Paraguai canhão histórico da Guerra do Paraguai

Pedido de restituição do "El Cristiano" voltou à pauta após declaração do presidente sobre o conflito

Carol Neves

Publicado em 19 de agosto de 2026 às 09:16

Canhão 'El Cristiano' Crédito: Rodrigo Padula

O Brasil deve devolver ao Paraguai o canhão "El Cristiano", peça de forte valor simbólico para a história do país vizinho. O aval para a restituição foi dado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante uma reunião, no fim de julho, com os comandantes das Forças Armadas e o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro.

A decisão ocorreu após o governo paraguaio voltar a cobrar a devolução do artefato. O pedido foi apresentado depois de Lula fazer, em julho, um comentário sobre a Guerra da Tríplice Aliança, ao afirmar que “nós gostamos de paz, mas um belo dia o Paraguai decidiu invadir o Brasil”.

O canhão está atualmente no Museu Histórico Nacional, na Praça 15, no Centro do Rio de Janeiro. Embora Lula tenha concordado com a restituição, a entrega ainda depende das etapas formais que serão conduzidas pelo Ministério das Relações Exteriores, incluindo as negociações sobre como o objeto será transferido.

A tentativa do Paraguai de recuperar o "El Cristiano" ocorre há mais de 15 anos por meio de tratativas diplomáticas. A peça pesa cerca de 12 toneladas e foi produzida durante o conflito com metal obtido dos sinos de igrejas.

O artefato se tornou um dos símbolos da resistência paraguaia durante a guerra contra Brasil, Argentina e Uruguai, entre 1864 e 1870.