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Após prisão de policial militar, laudo aponta 20 lesões em corpo de esposa morta

Exame do IML identificou hematomas e escoriações, além do ferimento fatal; policial militar está preso temporariamente.

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 13 de setembro de 2026 às 14:06

Larissa era casada com PM Vinicius
Larissa era casada com PM Vinicius Crédito: Reprodução

Larissa da Cruz Morata, técnica em radiologia de 29 anos encontrada morta com um tiro na cabeça em São Paulo, tinha outras 20 lesões pelo corpo, segundo laudo necroscópico do Instituto Médico Legal (IML). O marido dela, o policial militar Vinícius Costa Silva, de 26 anos, está preso temporariamente, suspeito de envolvimento na morte, de acordo com informações do UOL. 

O exame aponta que Larissa morreu em decorrência de traumatismo cranioencefálico. O projétil entrou pela região temporal esquerda e saiu pelo lado direito do crânio. Conforme o laudo, ela foi atingida quando estava em pé, e a trajetória do disparo foi de trás para frente e da esquerda para a direita. A análise levou a polícia a afastar a hipótese de suicídio apresentada pelo companheiro.

Larissa foi morta dentro da própria casa

Larissa foi morta dentro da própria casa por Reprodução
Larissa foi morta dentro da própria casa por Reprodução
Larissa foi achada morta no banheiro por Reprodução
Família não acredita em suicídio por Reprodução
Larissa tinha 29 anos por Reprodução
Larisa era casada com PM por Reprodução
Larissa foi morta dentro da própria casa por Reprodução
Larissa foi morta dentro da própria casa por Reprodução
Larissa foi morta dentro da própria casa por Reprodução
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Larissa foi morta dentro da própria casa por Reprodução

Além do ferimento fatal, os peritos identificaram equimoses, hematomas e escoriações nas mãos, nos pés, nos joelhos, nas pernas, no quadril e na região cervical. O documento também registra a presença de vários fios de cabelo soltos e grudados na calça da vítima. Ainda não está esclarecido quando nem como essas lesões foram provocadas. Uma nova perícia foi realizada na residência do casal na sexta-feira e pode reunir mais elementos para a investigação.

Larissa foi encontrada morta no banheiro da casa onde vivia com Vinícius, no domingo (6). O policial acionou a Polícia Militar e afirmou que havia encontrado a esposa ao acordar. Inicialmente, ele foi ouvido e liberado. Antes de morrer, Larissa havia conversado por telefone com a avó e contado que tinha terminado o relacionamento. À polícia, Vinícius disse que a decisão de encerrar a relação partiu dele, negou envolvimento na morte e afirmou que a mulher sabia onde ele guardava a arma.

Familiares de Larissa relataram que o policial tinha comportamento agressivo e já teria ameaçado pessoas com armas. Também disseram que ele teria tentado acelerar a liberação do corpo e organizado o enterro sem avisá-los. O advogado de Vinícius negou o histórico de violência e afirmou que o policial e a irmã dele prestaram esclarecimentos às autoridades.

Segundo a defesa, a investigação também terá acesso a conversas nas quais Larissa teria manifestado pensamentos suicidas diante de uma possível separação. A irmã do policial também é investigada e entregou o celular à polícia. Vinícius foi preso durante o velório de Larissa, na segunda-feira (7), e levado ao Presídio Militar Romão Gomes, na zona norte da capital paulista. 

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