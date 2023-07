Após procedimento no quadril, Lula retoma agenda em Brasília

Após procedimento para amenizar as dores no quadril, realizado nesta quarta-feira (26), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) retomará, já nesta quinta (27), a agenda na residência oficial do Palácio da Alvorada, em Brasília. A confirmação foi feita pelo ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta.



Lula foi submetido a um procedimento chamado denervação, utilizado quando o paciente tem parte dos nervos da área afetada bloqueados. Intenção é reduzir a sensação de dor. Essa foi a segunda vez, em quatro dias, que ele se submete a um tratamento com esse objetivo.