POLÊMICA

Após receber R$ 70 mil em agosto, desembargador publica saldo negativo no fim do mês e defende salários de juízes: 'Fruto de muito trabalho'

Magistrado publicou extrato antes do pagamento e afirmou que críticas aos vencimentos dos juízes são “maliciosas e inconsistentes”

Wendel de Novais

Publicado em 25 de agosto de 2026 às 11:25

Desembargador publicou saldo negativo na conta corrente nas redes sociais Crédito: Reprodução

Um desembargador do Tribunal de Justiça de Alagoas (TJ-AL) usou as redes sociais para mostrar que chegou ao fim do mês com apenas R$ 96,10 em sua conta e aproveitou a publicação para defender os salários recebidos pela magistratura. A postagem foi feita um dia antes do pagamento dos vencimentos, em 19 de agosto. Dados do Portal da Transparência mostram, no entanto, que o magistrado recebeu R$ 70.082,99 líquidos.

Márcio Roberto de Albuquerque, que integra o TJ-AL, publicou um extrato de sua conta-salário no BRB enquanto, segundo ele, aproveitava um momento de repouso para consultar a situação financeira. O documento mostrava saldo negativo de R$ 161,83 na conta corrente e R$ 257,93 em aplicações, resultando no saldo positivo de R$ 96,10.

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“O resultado? Cheguei ao fim do mês ‘de boa’, ou seja, com um saldo positivo de R$ 96,10 (noventa e seis reais e dez centavos), com graças de Deus”, escreveu o desembargador. Na mesma publicação, Márcio Roberto afirmou que receberia o salário no dia seguinte e saiu em defesa da remuneração dos integrantes do Judiciário.

“Um ganho que é fruto de muito trabalho, suor e, acima de tudo, honra”, declarou. Segundo o Portal da Transparência, os R$ 70.082,99 líquidos recebidos em agosto foram o maior valor pago ao magistrado até então em 2026. De janeiro a julho, a média mensal líquida dele foi de R$ 65.311,38.