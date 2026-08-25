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Após receber R$ 70 mil em agosto, desembargador publica saldo negativo no fim do mês e defende salários de juízes: 'Fruto de muito trabalho'

Magistrado publicou extrato antes do pagamento e afirmou que críticas aos vencimentos dos juízes são “maliciosas e inconsistentes”

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 25 de agosto de 2026 às 11:25

Desembargador publicou saldo nas redes sociais
Desembargador publicou saldo negativo na conta corrente nas redes sociais Crédito: Reprodução

Um desembargador do Tribunal de Justiça de Alagoas (TJ-AL) usou as redes sociais para mostrar que chegou ao fim do mês com apenas R$ 96,10 em sua conta e aproveitou a publicação para defender os salários recebidos pela magistratura. A postagem foi feita um dia antes do pagamento dos vencimentos, em 19 de agosto. Dados do Portal da Transparência mostram, no entanto, que o magistrado recebeu R$ 70.082,99 líquidos.

Márcio Roberto de Albuquerque, que integra o TJ-AL, publicou um extrato de sua conta-salário no BRB enquanto, segundo ele, aproveitava um momento de repouso para consultar a situação financeira. O documento mostrava saldo negativo de R$ 161,83 na conta corrente e R$ 257,93 em aplicações, resultando no saldo positivo de R$ 96,10.

Desembargador publicou saldo nas redes sociais

Desembargador publicou saldo nas redes sociais por Reprodução
Desembargador publicou saldo nas redes sociais por Reprodução
Desembargador publicou saldo nas redes sociais por Reprodução
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Desembargador publicou saldo nas redes sociais por Reprodução
Desembargador publicou saldo nas redes sociais por Reprodução
Desembargador publicou saldo nas redes sociais por Reprodução
Desembargador publicou saldo nas redes sociais por Reprodução
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Desembargador publicou saldo nas redes sociais por Reprodução

“O resultado? Cheguei ao fim do mês ‘de boa’, ou seja, com um saldo positivo de R$ 96,10 (noventa e seis reais e dez centavos), com graças de Deus”, escreveu o desembargador. Na mesma publicação, Márcio Roberto afirmou que receberia o salário no dia seguinte e saiu em defesa da remuneração dos integrantes do Judiciário.

“Um ganho que é fruto de muito trabalho, suor e, acima de tudo, honra”, declarou. Segundo o Portal da Transparência, os R$ 70.082,99 líquidos recebidos em agosto foram o maior valor pago ao magistrado até então em 2026. De janeiro a julho, a média mensal líquida dele foi de R$ 65.311,38.

Os valores líquidos recebidos pelo desembargador também ficaram acima do teto constitucional, de R$ 46.366,19, em todos os meses anteriores do ano. Na publicação, porém, ele afirmou que as críticas direcionadas aos vencimentos da magistratura são frequentemente feitas em tom “malicioso e inconsistente” e acabam generalizando os profissionais do Judiciário.

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Desembargador Márcio Roberto de Albuquerque Publicou Saldo Defendeu Salários

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