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Após repercussão, Pablo Marçal diz que patrimônio de R$ 7,4 bilhões declarado ao TSE está errado

Empresário afirmou que já pediu a correção dos dados, mas não revelou qual seria o valor correto de seus bens

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 17 de agosto de 2026 às 08:32

Pablo Marçal revela que está em jejum
Pablo Marçal revela que está em jejum Crédito: Record

O empresário Pablo Marçal (PRTB) afirmou que o patrimônio de R$ 7,4 bilhões informado à Justiça Eleitoral no registro de sua candidatura à Presidência da República está incorreto. Segundo ele, a equipe já recebeu a orientação para corrigir os dados apresentados ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), mas o valor correto ainda não foi divulgado. 

A cifra chamou atenção porque faria de Marçal o candidato mais rico na disputa presidencial de 2026. O montante declarado é 43,77 vezes superior aos R$ 169,5 milhões informados por ele quando concorreu à Prefeitura de São Paulo, em 2024.

Conheça os candidatos à presidência de 2026

Augusto Cury (Avante) por Divulgação
Clariana Barão (DC) por Divulgação
Edmilson Costa (PCB) por Divulgação
Flávio Bolsonaro (PL) por VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES
Hertz Dias (PSTU) por Divulgação
Leonardo Avalanche (PRTB) por Divulgação
Luiz Inácio Lula da Silva (PT) por Reprodução/ Gov BR
Renan Santos (Missão) por Foto: Divulgação/ CNM
Romeu Zema (Novo) por Reprodução
Ronaldo Caiado (PSD) por Wesley Costa (Secom Goiás)
Rui Costa Pimenta (PCO) por Reprodução
Samara Martins (UP) por Divulgação
Wilson Grassi (Democrata) por Divulgação
Pablo Marçal (PRTB) - Candidatura ainda será analisada pela Justiça Eleitoral por Record
1 de 14
Augusto Cury (Avante) por Divulgação

Marçal registrou a candidatura no sábado (15), último dia do prazo estabelecido pela Justiça Eleitoral. O pedido foi apresentado pelo PRTB depois que uma liminar da Justiça Eleitoral de São Paulo autorizou a filiação do empresário à legenda. O registro, no entanto, ainda depende de análise da Justiça Eleitoral.

Além da declaração patrimonial, a candidatura enfrenta outro obstáculo. Marçal foi condenado em razão de irregularidades relacionadas à campanha para a Prefeitura de São Paulo, em 2024, e está inelegível por oito anos. Por isso, mesmo com o pedido de registro protocolado, ele ainda precisa reverter a situação na Justiça para poder disputar a eleição.

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Tags:

Candidatos Marçal Presidente Eleições 2026

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