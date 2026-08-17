Após repercussão, Pablo Marçal diz que patrimônio de R$ 7,4 bilhões declarado ao TSE está errado

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Wendel de Novais
Publicado em 17 de agosto de 2026 às 08:32
O empresário Pablo Marçal (PRTB) afirmou que o patrimônio de R$ 7,4 bilhões informado à Justiça Eleitoral no registro de sua candidatura à Presidência da República está incorreto. Segundo ele, a equipe já recebeu a orientação para corrigir os dados apresentados ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), mas o valor correto ainda não foi divulgado.
A cifra chamou atenção porque faria de Marçal o candidato mais rico na disputa presidencial de 2026. O montante declarado é 43,77 vezes superior aos R$ 169,5 milhões informados por ele quando concorreu à Prefeitura de São Paulo, em 2024.
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Marçal registrou a candidatura no sábado (15), último dia do prazo estabelecido pela Justiça Eleitoral. O pedido foi apresentado pelo PRTB depois que uma liminar da Justiça Eleitoral de São Paulo autorizou a filiação do empresário à legenda. O registro, no entanto, ainda depende de análise da Justiça Eleitoral.
Além da declaração patrimonial, a candidatura enfrenta outro obstáculo. Marçal foi condenado em razão de irregularidades relacionadas à campanha para a Prefeitura de São Paulo, em 2024, e está inelegível por oito anos. Por isso, mesmo com o pedido de registro protocolado, ele ainda precisa reverter a situação na Justiça para poder disputar a eleição.