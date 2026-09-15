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Após ser alvo de denúncia de assédio moral, condomínio garante ao MPT que vai adotar medidas contra perseguição e intolerância religiosa

Em caso de descumprimento das obrigações estabelecidas no acordo, será aplicada multa de R$ 4 mil por cada constatação

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 13:37

Após ser alvo de denúncia de assédio moral, condomínio garante ao MPT que vai adotar medidas contra perseguição e intolerância religiosa
Após ser alvo de denúncia de assédio moral, condomínio garante ao MPT que vai adotar medidas contra perseguição e intolerância religiosa Crédito: Reprodução

O condomínio Park Sul Prime Residence, localizado em Brasília, firmou um Termo de Ajuste de Conduta (TAC) com o Ministério Público do Trabalho no Distrito Federal (MPT-DF) após uma investigação envolvendo denúncia de assédio moral e abuso de autoridade por superiores hierárquicos.

O acordo foi firmado pelo procurador do Trabalho Eduardo Trajano Cesar dos Santos, após o caso ser analisado pelo MPT-DF e resultar na abertura de uma notícia de fato. Pelo acordo, o condomínio se comprometeu a não tolerar nem permitir práticas de assédio moral no ambiente de trabalho, incluindo condutas como perseguição, retaliação ou prejuízo aos trabalhadores por parte de superiores hierárquicos.

Outra obrigação prevista no TAC é a implementação de um canal de denúncias sigiloso e acessível aos trabalhadores. O condomínio terá 60 dias para colocar essas medidas em prática. O TAC estabelece ainda que não poderão ser tolerados no ambiente de trabalho discursos ou ações que possam caracterizar intolerância religiosa ou discriminação.

A proibição inclui “brincadeiras” ou “piadas”, insinuações e outros comportamentos que possam expor trabalhadores a situações discriminatórias. Em caso de descumprimento das obrigações estabelecidas no acordo, será aplicada multa de R$ 4 mil por cada constatação. O TAC busca estabelecer medidas preventivas para evitar a repetição de situações de assédio, abuso de autoridade e discriminação no ambiente de trabalho.

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