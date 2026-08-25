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Após ser denunciado por morder aluna em academia, instrutor diz que agiu de forma lúdica

Caso é investigado pela Polícia Civil como importunação sexual, assédio sexual e lesão corporal

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 25 de agosto de 2026 às 07:17

Instrutor foi denunciado por morder aluna de academia
Instrutor foi denunciado por morder aluna de academia Crédito: Reprodução

Denunciado por uma aluna de 25 anos após agarrá-la e mordê-la durante um treino em uma academia de Recife, o instrutor Filipe Gomes da Silva afirmou, por meio da defesa, que agiu "de forma lúdica e descontraída". O caso, registrado por uma câmera de segurança do estabelecimento, é investigado pela Polícia Civil como importunação sexual, assédio sexual e lesão corporal, de acordo com informações do g1 Pernambuco. 

A situação aconteceu no dia 19 de maio e foi denunciada três dias depois. Segundo a professora, ela realizava um exercício quando foi corrigida pelo instrutor. Em seguida, conforme relatou, o homem se aproximou e tentou abraçá-la, apesar de ela ter dito que não queria contato físico.

"Ele disse 'deixa eu te dar um abraço' e eu respondi 'não, me dê um murrinho [na mão], não me abrace, não'. Ele veio, me agarrou sem meu consentimento e mordeu minhas costas. Eu fiquei muito estressada, ele notou e disse que era uma brincadeira”, contou a jovem ao g1.

Instrutor foi denunciado por morder aluna de academia

Instrutor foi denunciado por morder aluna de academia por Reprodução
Instrutor foi denunciado por morder aluna de academia por Reprodução
Instrutor foi denunciado por morder aluna de academia por Reprodução
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Instrutor foi denunciado por morder aluna de academia por Reprodução

A mulher afirmou que frequentava a Academia ElevaFit havia cerca de um ano e que o instrutor já trabalhava no local. De acordo com o relato, ele costumava ter outros comportamentos que a incomodavam. Após o episódio, a vítima procurou a Delegacia da Mulher de Olinda e, posteriormente, registrou o boletim de ocorrência no Recife.

A defesa do instrutor, por sua vez, reconheceu que a atitude ultrapassou limites profissionais e pessoais, mas contestou a existência de motivação sexual. Segundo os advogados, a mordida ocorreu durante uma "brincadeira infeliz e despropositada". "Filipe reconhece que sua conduta extrapolou os limites tanto da relação interpessoal quanto das normas profissionais. [...] Contudo, nega veementemente que suas ações tenham sido motivadas por qualquer teor sexual”, informou a defesa.

O caso teve um novo desdobramento na quarta-feira (19), quando, segundo a denunciante, o instrutor voltou a trabalhar na academia onde a ocorrência aconteceu. Após receber a denúncia, a proprietária do estabelecimento havia informado à jovem que o funcionário seria afastado. A Polícia Civil continua investigando o episódio.

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Tags:

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