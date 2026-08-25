CRIME

Após ser denunciado por morder aluna em academia, instrutor diz que agiu de forma lúdica

Caso é investigado pela Polícia Civil como importunação sexual, assédio sexual e lesão corporal

Wendel de Novais

Publicado em 25 de agosto de 2026 às 07:17

Instrutor foi denunciado por morder aluna de academia Crédito: Reprodução

Denunciado por uma aluna de 25 anos após agarrá-la e mordê-la durante um treino em uma academia de Recife, o instrutor Filipe Gomes da Silva afirmou, por meio da defesa, que agiu "de forma lúdica e descontraída". O caso, registrado por uma câmera de segurança do estabelecimento, é investigado pela Polícia Civil como importunação sexual, assédio sexual e lesão corporal, de acordo com informações do g1 Pernambuco.

A situação aconteceu no dia 19 de maio e foi denunciada três dias depois. Segundo a professora, ela realizava um exercício quando foi corrigida pelo instrutor. Em seguida, conforme relatou, o homem se aproximou e tentou abraçá-la, apesar de ela ter dito que não queria contato físico.

"Ele disse 'deixa eu te dar um abraço' e eu respondi 'não, me dê um murrinho [na mão], não me abrace, não'. Ele veio, me agarrou sem meu consentimento e mordeu minhas costas. Eu fiquei muito estressada, ele notou e disse que era uma brincadeira”, contou a jovem ao g1.

Instrutor foi denunciado por morder aluna de academia 1 de 3

A mulher afirmou que frequentava a Academia ElevaFit havia cerca de um ano e que o instrutor já trabalhava no local. De acordo com o relato, ele costumava ter outros comportamentos que a incomodavam. Após o episódio, a vítima procurou a Delegacia da Mulher de Olinda e, posteriormente, registrou o boletim de ocorrência no Recife.

A defesa do instrutor, por sua vez, reconheceu que a atitude ultrapassou limites profissionais e pessoais, mas contestou a existência de motivação sexual. Segundo os advogados, a mordida ocorreu durante uma "brincadeira infeliz e despropositada". "Filipe reconhece que sua conduta extrapolou os limites tanto da relação interpessoal quanto das normas profissionais. [...] Contudo, nega veementemente que suas ações tenham sido motivadas por qualquer teor sexual”, informou a defesa.