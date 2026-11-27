ASSÉDIO MORAL

Após ser humilhada pela sócia da empresa em grupo de WhatsApp, trabalhadora receberá indenização por danos morais

Justiça reconheceu assédio moral e determinou que a empresa publique uma nota de retratação no mesmo grupo em que ocorreram as ofensas

Perla Ribeiro

Publicado em 27 de novembro de 2026 às 06:00

Após ser humilhada pela sócia da empresa em grupo de WhatsApp, trabalhadora receberá indenização por danos morais Crédito: Imagem gerada pela IA

Uma empresa do ramo de comércio varejista de vestuário e acessórios foi condenada a pagar R$ 8 mil por danos morais a uma funcionária que sofreu ofensas da sócia e administradora em um grupo corporativo de WhatsApp. Além da indenização, a empregadora terá que publicar uma nota de retratação no mesmo espaço em que ocorreram as agressões verbais.

A decisão foi proferida pela juíza Sandra Carla Simamoto da Cunha, da 1ª Vara do Trabalho de Ituiutaba, em Minas Gerais. A magistrada reconheceu que os ataques dirigidos à trabalhadora diante dos colegas ultrapassaram os limites do poder de direção da empresa e configuraram assédio moral.

As capturas de tela apresentadas no processo registraram mensagens como “Vc é tosca, procura seu canto fia, cai na real”, “Preguiça de gente igual vc” e “Se toca fia”. Em outra mensagem, a administradora chamou a funcionária de “lazarenta”. Na defesa, a empresa alegou que os diálogos representavam uma reação proporcional a supostas provocações e ao tom de deboche da trabalhadora. Para a juíza, porém, a tentativa de justificar as mensagens confirmou a ocorrência das agressões.

“O poder diretivo do empregador não consubstancia salvo-conduto para a prática de violações à honra de seus empregados”, destacou a magistrada. Segundo a sentença, os xingamentos feitos por uma superiora em um grupo com outros funcionários caracterizaram rigor excessivo e ato lesivo à honra da profissional.

Retaliação também atingiu a vida privada

A decisão considerou ainda que a perseguição ultrapassou o ambiente de trabalho. Depois de comunicar que desejava se desligar da empresa em razão dos acontecimentos, a funcionária teve o acesso a uma academia bloqueado. O estabelecimento pertencia ao marido da administradora, que também era sócio da empregadora. Uma transcrição de áudio e conversas anexadas ao processo demonstraram que o bloqueio ocorreu a pedido dele.

Documentos médicos também comprovaram que a trabalhadora estava em tratamento por transtorno ansioso e apresentou agravamento dos sintomas durante o período dos acontecimentos. Entre os problemas relatados estavam tensão constante, episódios de ansiedade, alterações do sono e ideias de desvalia.

A juíza considerou comprovados o ato ilícito, o dano e a relação entre as agressões e o sofrimento da profissional. A análise também aplicou o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, diante das perseguições e humilhações direcionadas à trabalhadora e dos impactos sobre sua saúde psíquica e trajetória profissional. Para definir a indenização em R$ 8 mil, foram considerados fatores como a natureza do direito violado, a intensidade do sofrimento, o porte econômico da empresa, a extensão do dano e o caráter educativo da condenação.

Empresa terá que se retratar no mesmo grupo

A condenação não ficou restrita ao pagamento de indenização. A empresa também deverá publicar uma nota de retratação no grupo de WhatsApp em que as ofensas foram divulgadas, chamado “Informativo Lupo Franquia”. Caso o grupo não exista mais, a retratação deverá ser publicada em um meio de comunicação de amplo acesso aos atuais empregados da loja.

O texto deverá reconhecer que o tratamento dispensado à funcionária foi inadequado, com linguagem respeitosa e sem ironia ou deboche. A nota terá que ser submetida à aprovação da Justiça em até oito dias após o trânsito em julgado da decisão. Depois de aprovada, deverá ser publicada em até cinco dias e permanecer em destaque por pelo menos 30 dias.

A empresa também terá que comprovar o cumprimento da determinação no processo, sob pena de multa diária a ser fixada em favor da trabalhadora. De acordo com a magistrada, a retratação tem caráter pedagógico e reparador, buscando restituir a honra da vítima perante os colegas e reafirmar o compromisso com um ambiente profissional saudável.

Justiça reconhece rescisão indireta e afasta abandono de emprego

A juíza também reconheceu a rescisão indireta do contrato de trabalho, com base no artigo 483, alíneas “b” e “e”, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A modalidade ocorre quando faltas graves cometidas pelo empregador tornam inviável a continuidade do vínculo e garante ao trabalhador verbas equivalentes às de uma dispensa sem justa causa.

A empresa havia alegado abandono de emprego ou pedido tácito de demissão, mas a Justiça afastou as duas hipóteses. Os documentos médicos justificaram a ausência da funcionária, enquanto as conversas com o setor de recursos humanos demonstraram que ela havia comunicado o afastamento em razão dos acontecimentos no trabalho e esclarecido que não estava pedindo demissão.

“O art. 483, § 3º, da CLT faculta a suspensão da prestação dos serviços enquanto pleiteia a rescisão do contrato de trabalho na via judicial. Inexiste abandono quando a cessação da prestação de serviços decorre da insustentabilidade do ambiente laboral e do exercício legítimo de um direito”, afirmou a juíza. A sentença também ressaltou que exigir a permanência da vítima em um ambiente de trabalho adoecedor para evitar uma acusação de abandono significaria perpetuar a situação de violência.