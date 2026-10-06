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Após ter mais de um milhão de votos em São Paulo, Tiririca perde eleição em retorno ao Ceará

Humorista foi o deputado federal mais votado do país em 2010, mas recebeu apenas 5 mil votos no Ceará

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 6 de outubro de 2026 às 09:48

Tririca teve quatro mandatos até perder eleição
Tririca teve quatro mandatos até perder eleição Crédito: Alexandra Martins/Câmara dos Deputados

A trajetória eleitoral de Tiririca chegou a um ponto de virada nas eleições de 2026. Depois de 16 anos como deputado federal por São Paulo, o humorista tentou retornar ao Ceará, seu estado de origem, mas recebeu apenas 5.523 votos e não conseguiu uma das 22 cadeiras destinadas ao estado na Câmara dos Deputados.

O resultado contrasta com a estreia de Tiririca nas urnas. Em 2010, ele recebeu 1.353.820 votos em São Paulo e terminou aquela eleição como o deputado federal mais votado do Brasil. Na ocasião, foi eleito pelo então Partido da República (PR), usando na campanha o slogan “Pior que tá não fica”.

Famosos que não se elegeram nas Eleições 2026

José Luís Datena (PSB) - 51.071 votos por Reprodução
Silvia Abravanel (PSD) - 22.464 votos por Reprodução
Rachel Sheherazade (PSD) - 22.451 votos por Reprodução
Geraldo Luís (Avante): 10.176 votos por Reprodução | Instagram
Tiririca (PL): 5.523 votos por Divulgação/Instagram @domingosneto
Adrilles Jorge (União Brasil) - Ex-BBB - 26.694 votos por Reprodução
Cantor Netinho De Paula (MDB) - 19.336 votos por Divulgação
Jean Wyllys (PT) - 18.073 votos por Agência Brasil
Luis Fabiano (MDB) - 9.613 votos por Reproduçao
Caneta Azul - Manoel Gomes (Avante) - 7.239 votos por Reprodução/Redes Sociais
MC Gui (PSD) - 7.378 votos por Reprodução
Baianinho De Mauá (União Brasil) - 7.452 votos por Marcos Ribolli
Goleiro Sérgio (Solidariedade) - 9.565 votos por Reprodução
Eduardo Xaropinho do Ratinho (PDT) - 15.382 votos por Reprodução
Marquito do Ratinho (PSD) - 1.595 votos por Reprodução/Redes Sociais
Jogador Finazzi (MDB) — 1.069 votos por Divulgação/Parauapebas
Sarah Poncio (Solidariedade) - 20.474 votos por Reprodução
Andrea Sorvetão (DC) - 2.529 votos por Reprodução?/ Instagram
Conrado, marido de Andréa Sorvetão (Democracia Cristã) - 2.282 votos  por Reprodução/Instagram
Inês Brasil (PSB) - 3.145 votos por Divulgação
Ator Humberto Martins (DC) - 1.124 votos por Reprodução | Instagram
Ex-BBB Matteus Amaral (PP) - 51.437 votos por Reprodução/Instagram
Antonia Fontenelle (PSDB) - 3.873 votos por Reprodução
Sikêra Júnior (Republicanos ) - 37.050 votos por Reprodução
Técnico Vanderlei Luxemburgo (PODE) - 67.987 votos por Rodrigo Coca/Ag.Corinthians
Val Marchiori (Republicanos) - 5.025 votos  por Reprodução
Menina da Bota, Maria José Mendes da Cruz (União Brasil) - 9.789 votos por Reprodução
Ex-BBB Vivian Amorim (União Brasil) - 10.807 votos  por Reprodução/Instagram
Ex-BBB Lucas Penteado (PT) - 3.448 votos por Reprodução
Ex-BBB 8 Gyselle Soares (PP) desistiu da candidatura a deputada federal pelo Piauí em setembro por Reprodução
Marcelinho Carioca (Republicanos) - 2.400 votos por Reprodução
Edmundo (PSDB) - 18.072 votos   por Reprodução
1 de 32
José Luís Datena (PSB) - 51.071 votos por Reprodução

A votação, porém, começou a diminuir nas disputas seguintes. Em 2014, Tiririca foi novamente eleito pelos paulistas, mas com 1.016.796 votos. Quatro anos depois, o número caiu para 453.855. Já em 2022, quando conquistou o quarto mandato consecutivo, foram 71.754 votos.

A mudança de estado ocorreu justamente depois do resultado de 2022. Em 2025, Tiririca anunciou a transferência do domicílio eleitoral para o Ceará e decidiu tentar uma nova etapa da carreira política no estado onde nasceu. No processo, também trocou de legenda: deixou o Partido Liberal (PL) e passou a concorrer pelo Partido Social Democrático (PSD).

A diferença entre a primeira e a última votação também dimensiona a mudança na trajetória eleitoral. Dos 1.353.820 votos conquistados em sua estreia para os 5.523 obtidos no Ceará em 2026, Tiririca deixou de receber 1.348.297 votos em comparação com seu primeiro resultado nas urnas.

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Deputado Eleições 2026

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