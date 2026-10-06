ELEIÇÕES

Após ter mais de um milhão de votos em São Paulo, Tiririca perde eleição em retorno ao Ceará

Humorista foi o deputado federal mais votado do país em 2010, mas recebeu apenas 5 mil votos no Ceará

Wendel de Novais

Publicado em 6 de outubro de 2026 às 09:48

Tririca teve quatro mandatos até perder eleição Crédito: Alexandra Martins/Câmara dos Deputados

A trajetória eleitoral de Tiririca chegou a um ponto de virada nas eleições de 2026. Depois de 16 anos como deputado federal por São Paulo, o humorista tentou retornar ao Ceará, seu estado de origem, mas recebeu apenas 5.523 votos e não conseguiu uma das 22 cadeiras destinadas ao estado na Câmara dos Deputados.

O resultado contrasta com a estreia de Tiririca nas urnas. Em 2010, ele recebeu 1.353.820 votos em São Paulo e terminou aquela eleição como o deputado federal mais votado do Brasil. Na ocasião, foi eleito pelo então Partido da República (PR), usando na campanha o slogan “Pior que tá não fica”.

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A votação, porém, começou a diminuir nas disputas seguintes. Em 2014, Tiririca foi novamente eleito pelos paulistas, mas com 1.016.796 votos. Quatro anos depois, o número caiu para 453.855. Já em 2022, quando conquistou o quarto mandato consecutivo, foram 71.754 votos.

A mudança de estado ocorreu justamente depois do resultado de 2022. Em 2025, Tiririca anunciou a transferência do domicílio eleitoral para o Ceará e decidiu tentar uma nova etapa da carreira política no estado onde nasceu. No processo, também trocou de legenda: deixou o Partido Liberal (PL) e passou a concorrer pelo Partido Social Democrático (PSD).