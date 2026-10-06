Após ter mais de um milhão de votos em São Paulo, Tiririca perde eleição em retorno ao Ceará

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Wendel de Novais
Publicado em 6 de outubro de 2026 às 09:48
A trajetória eleitoral de Tiririca chegou a um ponto de virada nas eleições de 2026. Depois de 16 anos como deputado federal por São Paulo, o humorista tentou retornar ao Ceará, seu estado de origem, mas recebeu apenas 5.523 votos e não conseguiu uma das 22 cadeiras destinadas ao estado na Câmara dos Deputados.
O resultado contrasta com a estreia de Tiririca nas urnas. Em 2010, ele recebeu 1.353.820 votos em São Paulo e terminou aquela eleição como o deputado federal mais votado do Brasil. Na ocasião, foi eleito pelo então Partido da República (PR), usando na campanha o slogan “Pior que tá não fica”.
Famosos que não se elegeram nas Eleições 2026
A votação, porém, começou a diminuir nas disputas seguintes. Em 2014, Tiririca foi novamente eleito pelos paulistas, mas com 1.016.796 votos. Quatro anos depois, o número caiu para 453.855. Já em 2022, quando conquistou o quarto mandato consecutivo, foram 71.754 votos.
A mudança de estado ocorreu justamente depois do resultado de 2022. Em 2025, Tiririca anunciou a transferência do domicílio eleitoral para o Ceará e decidiu tentar uma nova etapa da carreira política no estado onde nasceu. No processo, também trocou de legenda: deixou o Partido Liberal (PL) e passou a concorrer pelo Partido Social Democrático (PSD).
A diferença entre a primeira e a última votação também dimensiona a mudança na trajetória eleitoral. Dos 1.353.820 votos conquistados em sua estreia para os 5.523 obtidos no Ceará em 2026, Tiririca deixou de receber 1.348.297 votos em comparação com seu primeiro resultado nas urnas.