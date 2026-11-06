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Aposentadoria: dá para completar o tempo de contribuição pagando o INSS em atraso?

Autônomos podem regularizar períodos de trabalho em alguns caso

Carol Neves

Publicado em 6 de novembro de 2026 às 12:38

Acesso ao aplicativo Meu INSS permite consultar serviços e informações previdenciárias pelo celular Crédito: (Foto: Ministério da Previdência Social/Gov.br)

Quem chega aos 65 anos sem os 15 anos de contribuição exigidos para a aposentadoria pode regularizar períodos de trabalho que ficaram fora do cadastro do INSS. O procedimento depende do tipo de vínculo. Autônomos podem recolher valores em atraso em algumas situações, enquanto empregados com carteira assinada podem pedir o reconhecimento do período trabalhado.

Pela regra de transição da aposentadoria por idade urbana, quem já era filiado ao INSS antes da reforma da Previdência, em 13 de novembro de 2019, precisa cumprir três requisitos. A idade mínima é de 65 anos para homens e de 62 para mulheres. Em ambos os casos, são exigidos pelo menos 15 anos de contribuição e 180 contribuições mensais válidas para a carência.

O trabalhador autônomo que deixou de recolher como contribuinte individual pode regularizar o período se comprovar que exercia atividade remunerada na época. O pagamento em atraso, porém, pode contar para o tempo de contribuição sem ajudar a completar os 180 meses de carência.

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Se um emprego com carteira assinada estiver ausente ou registrado incorretamente no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), o trabalhador pode pedir a inclusão ou a correção do vínculo. Carteira de trabalho, contracheques e contratos servem para comprovar o período. A contribuição é de responsabilidade do empregador.

Antes de emitir qualquer guia, o segurado deve conferir no extrato do CNIS quanto tempo de contribuição já foi reconhecido, quantos meses contam para a carência e quais períodos podem ser regularizados.