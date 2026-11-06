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Aposentadoria: dá para completar o tempo de contribuição pagando o INSS em atraso?

Autônomos podem regularizar períodos de trabalho em alguns caso

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 6 de novembro de 2026 às 12:38

Acesso ao aplicativo Meu INSS permite consultar serviços e informações previdenciárias pelo celular
Acesso ao aplicativo Meu INSS permite consultar serviços e informações previdenciárias pelo celular Crédito: (Foto: Ministério da Previdência Social/Gov.br)

Quem chega aos 65 anos sem os 15 anos de contribuição exigidos para a aposentadoria pode regularizar períodos de trabalho que ficaram fora do cadastro do INSS. O procedimento depende do tipo de vínculo. Autônomos podem recolher valores em atraso em algumas situações, enquanto empregados com carteira assinada podem pedir o reconhecimento do período trabalhado.

Pela regra de transição da aposentadoria por idade urbana, quem já era filiado ao INSS antes da reforma da Previdência, em 13 de novembro de 2019, precisa cumprir três requisitos. A idade mínima é de 65 anos para homens e de 62 para mulheres. Em ambos os casos, são exigidos pelo menos 15 anos de contribuição e 180 contribuições mensais válidas para a carência.

O trabalhador autônomo que deixou de recolher como contribuinte individual pode regularizar o período se comprovar que exercia atividade remunerada na época. O pagamento em atraso, porém, pode contar para o tempo de contribuição sem ajudar a completar os 180 meses de carência.

Verdade sobre a biometria no INSS e o alerta contra golpes

O INSS desmentiu os boatos sobre o bloqueio de pagamentos por falta de biometria. por Divulgação/INSS
O INSS desmentiu os boatos sobre o A falsa informação gerou correria desnecessária e pânico entre aposentados nas redes sociais. por Crédito: Divulgação, INSS
Quem já recebe aposentadoria, pensão ou BPC vai continuar com o dinheiro na conta normalmente por INSS/Divulgação
Ninguém corre o risco de perder o benefício ativo por causa de documentos sem biometria. por (Foto: Ministério da Previdência Social/Gov.br)
As agências do INSS em todo o país não estão realizando nenhum tipo de mutirão biométrico. por Foto: Agência Brasil
Os postos de atendimento da Previdência Social não possuem estrutura para coletar impressões digitais. por Reprodução/ Agência Brasil
Ir até uma agência apenas para cadastrar a biometria é perda de tempo e gera filas desnecessárias. por Foto: Arquivo/Âncora1
A exigência de biometria vale exclusivamente para quem for solicitar um benefício novo a partir de agora. por Marcello Casal Jr./Arquivo Agência Brasil
A coleta de fotos e impressões digitais não é feita nas unidades do INSS. por Crédito: Reprodução, FDR
O cadastro biométrico ocorre apenas quando o cidadão emite ou renova documentos oficiais de identidade. por Divulgação
A captação de dados biométricos é feita em órgãos como o Detran, postos de identificação civil e TRE. por (Ilustração, IA, gemini)
Emitir a nova Carteira de Identidade Nacional ou a CNH já inclui o registro da biometria necessária. por (Ilustração, IA, gemini)
A falta de biometria não interfere e nem impede a realização da Prova de Vida dos segurados. por (Ilustração, IA, gemini)
O INSS faz a comprovação de vida de forma automática cruzando dados de órgãos públicos e do SUS. por Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Criminosos estão aproveitando o boato para enviar links falsos e tentar roubar dados de aposentados. por INSS
O INSS nunca envia mensagens de texto ou links pedindo confirmação de biometria ou senhas. por Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Em caso de qualquer dúvida, utilize sempre o aplicativo oficial Meu INSS ou ligue para a Central 135. por Foto: Reprodução
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O INSS desmentiu os boatos sobre o bloqueio de pagamentos por falta de biometria. por Divulgação/INSS

Se um emprego com carteira assinada estiver ausente ou registrado incorretamente no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), o trabalhador pode pedir a inclusão ou a correção do vínculo. Carteira de trabalho, contracheques e contratos servem para comprovar o período. A contribuição é de responsabilidade do empregador.

Antes de emitir qualquer guia, o segurado deve conferir no extrato do CNIS quanto tempo de contribuição já foi reconhecido, quantos meses contam para a carência e quais períodos podem ser regularizados.

Pessoas com 65 anos ou mais que vivem em situação de baixa renda podem verificar se têm direito ao Benefício de Prestação Continuada (BPC). O benefício assistencial dispensa contribuições ao INSS e não paga 13º salário nem gera pensão por morte.

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