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Aposentadoria do INSS pode aumentar sem trabalhar mais meses; entenda a regra que ajuda a melhorar valor

Descarte de contribuições baixas pode elevar o benefício, desde que o segurado mantenha o tempo mínimo exigido

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 27 de outubro de 2026 às 10:34

Acesso ao aplicativo Meu INSS permite consultar serviços e informações previdenciárias pelo celular
Aplicativo do INSS Crédito: Foto: Ministério da Previdência Social/Gov.br

Salários mais baixos recebidos ao longo da carreira podem puxar para baixo o valor da aposentadoria. Para segurados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), porém, existe a possibilidade de excluir essas contribuições do cálculo e tentar obter um benefício maior, sem necessariamente trabalhar por mais meses.

Conhecida como descarte de contribuições, a regra exige uma comparação: a melhora na média salarial precisa compensar a perda dos períodos excluídos. Além disso, o tempo que restar deve ser suficiente para cumprir os requisitos da modalidade de aposentadoria escolhida.

A possibilidade foi estabelecida pela Reforma da Previdência de 2019 e está prevista no artigo 26, parágrafo 6º, da Emenda Constitucional nº 103. O dispositivo permite retirar contribuições que prejudiquem o cálculo, mas impede que o tempo descartado seja aproveitado para qualquer outra finalidade previdenciária.

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Órgão orienta segurados a ignorarem links suspeitos e utilizar apenas as plataformas oficiais, como a Central 135 e o Meu INSS. por (Ilustração, IA, gemini)
Órgão orienta segurados a ignorarem links suspeitos e utilizar apenas as plataformas oficiais, como a Central 135 e o Meu INSS. por (Ilustração, IA, gemini)
Órgão orienta segurados a ignorarem links suspeitos e utilizar apenas as plataformas oficiais, como a Central 135 e o Meu INSS. por (Ilustração, IA, gemini)
Órgão orienta segurados a ignorarem links suspeitos e utilizar apenas as plataformas oficiais, como a Central 135 e o Meu INSS. por (Ilustração, IA, gemini)
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Órgão orienta segurados a ignorarem links suspeitos e utilizar apenas as plataformas oficiais, como a Central 135 e o Meu INSS. por (Ilustração, IA, gemini)
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Órgão orienta segurados a ignorarem links suspeitos e utilizar apenas as plataformas oficiais, como a Central 135 e o Meu INSS. por (Ilustração, IA, gemini)

Por que excluir salários pode melhorar a aposentadoria?

Com a reforma, diversas modalidades de aposentadoria passaram a utilizar a média dos salários de contribuição desde julho de 1994. Para quem começou a contribuir depois, o cálculo considera os recolhimentos a partir desse início.

Assim, remunerações muito inferiores às registradas no restante da carreira podem reduzir a média usada para definir o benefício. Ao retirar essas contribuições, o segurado pode elevar o resultado.

O efeito, contudo, depende também de outros componentes do cálculo. Os meses excluídos deixam de valer como tempo de contribuição e não podem ser usados para completar os requisitos da aposentadoria, ampliar o percentual aplicado sobre a média ou ser aproveitados em outro regime previdenciário.

Isso significa que uma média salarial maior, por si só, não assegura uma aposentadoria mais alta. Se o descarte reduzir o percentual utilizado no cálculo, a vantagem pode desaparecer. A exclusão também pode impedir o acesso ao benefício caso o trabalhador deixe de alcançar o tempo mínimo exigido.

Quando o descarte pode compensar?

A estratégia pode ser considerada por quem tem períodos de contribuições significativamente menores do que os demais e consegue manter os requisitos da aposentadoria mesmo depois da exclusão.

A escolha não deve se limitar, portanto, à retirada dos menores salários. É necessário calcular quanto o segurado receberia com o histórico completo e quanto teria direito após o descarte, levando em conta tanto a média quanto o tempo que permanecerá válido.

A medida não é vantajosa para todos os segurados nem produz o mesmo efeito nas diferentes regras de aposentadoria.

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Como conferir o histórico e comparar os valores

O ponto de partida é consultar o Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), disponível pelo Meu INSS. O documento reúne os vínculos de trabalho e os recolhimentos registrados no instituto.

O site e o aplicativo também oferecem o serviço Simular Aposentadoria, que apresenta uma estimativa com base nas informações cadastradas. A projeção, porém, não garante a concessão do benefício nem substitui a análise detalhada das regras aplicáveis.

Para avaliar o descarte, pode ser necessário um cálculo previdenciário individualizado. Antes de solicitar a aposentadoria, o segurado deve conferir se a exclusão aumenta o valor final e se o tempo restante permite cumprir todas as exigências.

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