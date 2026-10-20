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Aposta de R$ 3,50 ganha prêmio de R$ 1,4 milhão na Lotofácil; confira resultado

Sorteio foi realizado na noite de segunda (19)

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 20 de outubro de 2026 às 06:25

Lotofácil
Lotofácil Crédito: Reprodução

Uma aposta simples, que custou R$ 3,50, acertou os 15 números da Lotofácil e ganhou R$ 1.456.047,72 no concurso 3808, sorteado na segunda-feira (19). De acordo com os dados divulgados pela Caixa Econômica Federal, o jogo vencedor foi registrado na lotérica Pérola da Sorte, em São Paulo (SP).

A aposta foi feita presencialmente, com 15 números escolhidos, e não participou da modalidade Teimosinha, em que os mesmos números concorrem por vários concursos.

5 pontos que você precisa saber antes de apostar na Lotofácil

Você escolhe entre 15 e 20 números entre os 25 disponíveis no volante. A aposta mínima é de 15 dezenas e custa R$ 3,50. por Divulgação
É possível ganhar acertando de 11 a 15 números. Os prêmios para 11, 12 e 13 acertos têm valores fixos, enquanto as faixas de 14 e 15 acertos variam conforme a arrecadação do concurso. por Adobe Stock
Aposta com mais números aumenta as chances, mas custa muito mais. Enquanto o jogo simples custa R$ 3,50, uma aposta com 20 dezenas chega a R$ 54.264. por Divulgação
Quem preferir pode apostar em grupo. O Bolão da Lotofácil permite dividir o valor da aposta e aumentar as chances de ganhar. O bolão custa a partir de R$ 14, com cotas mínimas de R$ 4,50. por Reprodução
Os prêmios devem ser resgatados em até 90 dias. Após esse prazo, o valor não pode mais ser retirado e é repassado ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). por Shutterstock
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Você escolhe entre 15 e 20 números entre os 25 disponíveis no volante. A aposta mínima é de 15 dezenas e custa R$ 3,50. por Divulgação

As dezenas sorteadas no concurso 3808 foram 01, 04, 07, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 24.

Na faixa de 14 acertos, 159 apostas ganharam R$ 1.920,13 cada. Outras 6.009 apostas acertaram 13 números e receberam R$ 35 cada.

Já 78.238 apostas fizeram 12 acertos e ganharam R$ 14 cada. Na faixa de 11 acertos, 441.683 apostas receberam R$ 7 cada.

A arrecadação total do concurso foi de R$ 17.703.532. O próximo sorteio da Lotofácil acontece nesta terça-feira (20), com prêmio estimado em R$ 2 milhões.

Como jogar na Lotofácil

Na Lotofácil, o apostador escolhe de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante. Recebem prêmios aqueles que acertam 11, 12, 13, 14 ou 15 dezenas.

A aposta simples, com 15 números, custa R$ 3,50. Os jogos podem ser feitos nas casas lotéricas credenciadas ou pelos canais oficiais da Caixa.

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