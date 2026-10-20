Aposta de R$ 3,50 ganha prêmio de R$ 1,4 milhão na Lotofácil; confira resultado

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Esther Morais
Publicado em 20 de outubro de 2026 às 06:25
Uma aposta simples, que custou R$ 3,50, acertou os 15 números da Lotofácil e ganhou R$ 1.456.047,72 no concurso 3808, sorteado na segunda-feira (19). De acordo com os dados divulgados pela Caixa Econômica Federal, o jogo vencedor foi registrado na lotérica Pérola da Sorte, em São Paulo (SP).
A aposta foi feita presencialmente, com 15 números escolhidos, e não participou da modalidade Teimosinha, em que os mesmos números concorrem por vários concursos.
5 pontos que você precisa saber antes de apostar na Lotofácil
As dezenas sorteadas no concurso 3808 foram 01, 04, 07, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 24.
Na faixa de 14 acertos, 159 apostas ganharam R$ 1.920,13 cada. Outras 6.009 apostas acertaram 13 números e receberam R$ 35 cada.
Já 78.238 apostas fizeram 12 acertos e ganharam R$ 14 cada. Na faixa de 11 acertos, 441.683 apostas receberam R$ 7 cada.
A arrecadação total do concurso foi de R$ 17.703.532. O próximo sorteio da Lotofácil acontece nesta terça-feira (20), com prêmio estimado em R$ 2 milhões.
Na Lotofácil, o apostador escolhe de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante. Recebem prêmios aqueles que acertam 11, 12, 13, 14 ou 15 dezenas.
A aposta simples, com 15 números, custa R$ 3,50. Os jogos podem ser feitos nas casas lotéricas credenciadas ou pelos canais oficiais da Caixa.