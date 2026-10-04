LOTERIA

Aposta que custou R$ 3,50 ganha R$ 1,8 milhão na Lotofácil; confira resultado

Bilhete simples foi o único a acertar os 15 números sorteados no concurso 3.796, realizado no sábado (3)

Esther Morais

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 10:23

Lotofácil Crédito: Reprodução

Uma aposta simples de R$ 3,50 levou o prêmio de R$ 1.831.968,18 no concurso 3.796 da Lotofácil, realizado no sábado (3). O bilhete, registrado em São Paulo (SP), foi o único a acertar os 15 números sorteados.

A aposta foi feita de forma física na unidade Tavares & Nicolatti Loterias Ltda., na capital paulista. O jogo contou com 15 números e não utilizou a Teimosinha. Ao todo, o concurso arrecadou R$ 20.752.623,50.

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Os números sorteados foram: 03, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 12, 15, 16, 19, 20, 21 e 24.

Além do prêmio principal, outras apostas também foram contempladas. Na faixa de 14 acertos, 210 apostas ganharam R$ 1.829,15 cada. Já na faixa de 13 acertos, foram 7.168 apostas, com prêmio individual de R$ 35.

Na faixa de 12 acertos, 87.286 apostas receberam R$ 14 cada. Outras 484.795 apostas acertaram 11 números e levaram R$ 7 cada.