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Aposta que custou R$ 3,50 ganha R$ 1,8 milhão na Lotofácil; confira resultado

Bilhete simples foi o único a acertar os 15 números sorteados no concurso 3.796, realizado no sábado (3)

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 10:23

Lotofácil
Lotofácil Crédito: Reprodução

Uma aposta simples de R$ 3,50 levou o prêmio de R$ 1.831.968,18 no concurso 3.796 da Lotofácil, realizado no sábado (3). O bilhete, registrado em São Paulo (SP), foi o único a acertar os 15 números sorteados.

A aposta foi feita de forma física na unidade Tavares & Nicolatti Loterias Ltda., na capital paulista. O jogo contou com 15 números e não utilizou a Teimosinha. Ao todo, o concurso arrecadou R$ 20.752.623,50.

5 pontos que você precisa saber antes de apostar na Lotofácil

Você escolhe entre 15 e 20 números entre os 25 disponíveis no volante. A aposta mínima é de 15 dezenas e custa R$ 3,50. por Divulgação
É possível ganhar acertando de 11 a 15 números. Os prêmios para 11, 12 e 13 acertos têm valores fixos, enquanto as faixas de 14 e 15 acertos variam conforme a arrecadação do concurso. por Adobe Stock
Aposta com mais números aumenta as chances, mas custa muito mais. Enquanto o jogo simples custa R$ 3,50, uma aposta com 20 dezenas chega a R$ 54.264. por Divulgação
Quem preferir pode apostar em grupo. O Bolão da Lotofácil permite dividir o valor da aposta e aumentar as chances de ganhar. O bolão custa a partir de R$ 14, com cotas mínimas de R$ 4,50. por Reprodução
Os prêmios devem ser resgatados em até 90 dias. Após esse prazo, o valor não pode mais ser retirado e é repassado ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). por Shutterstock
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Você escolhe entre 15 e 20 números entre os 25 disponíveis no volante. A aposta mínima é de 15 dezenas e custa R$ 3,50. por Divulgação

Os números sorteados foram: 03, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 12, 15, 16, 19, 20, 21 e 24.

Além do prêmio principal, outras apostas também foram contempladas. Na faixa de 14 acertos, 210 apostas ganharam R$ 1.829,15 cada. Já na faixa de 13 acertos, foram 7.168 apostas, com prêmio individual de R$ 35.

Na faixa de 12 acertos, 87.286 apostas receberam R$ 14 cada. Outras 484.795 apostas acertaram 11 números e levaram R$ 7 cada.

O próximo sorteio da Lotofácil está previsto para segunda-feira (5), com prêmio estimado em R$ 2 milhões. O concurso também terá R$ 1.425.527,41 acumulados para o próximo concurso de final zero, o 3.800.

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