Aposta de R$ 6 fatura prêmio milionário da Mega-Sena de 30 anos

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Elaine Sanoli
Publicado em 24 de maio de 2026 às 12:35
Uma aposta simples de R$ 6 foi suficiente para transformar a vida de um apostador no concurso 3.010 da Mega-Sena, realizado neste domingo (24), em São Paulo. O jogo acertou as seis dezenas sorteadas e garantiu uma das duas cotas do prêmio principal, que ultrapassa R$ 336 milhões.
As dezenas sorteadas foram 03, 30, 33, 35, 45 e 47.
O bilhete premiado foi registrado no Rio de Janeiro (RJ), na Patrícius Loteria Ltda, em uma aposta simples com seis números marcados. Com isso, o apostador terá direito a metade do prêmio principal, no valor de R$ 168.170.026,83.
A outra aposta vencedora saiu em Fortaleza (CE), na Loteria Aldeota. O bilhete foi registrado em formato de bolão, com 20 dezenas apostadas (jogo de cerca de R$ 193.800,00) e dividido em 100 cotas, o que garantiu a participação de diferentes apostadores no prêmio. Esse jogo ficou com a outra metade do valor principal da Mega-Sena.
Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa
O concurso fez parte da edição especial de 30 anos da Mega-Sena e não acumulava.
Quina da Mega-Sena tem ganhadores na Bahia
Além das duas grandes apostas vencedoras, outros 590 bilhetes acertaram a Quina, incluindo vários premiados da Bahia.
Em Araci, uma aposta feita na Casa Lotérica Cerqueira, da Casa Lotérica Cerqueira, acertou cinco dezenas em um jogo com sete números e garantiu R$ 27.780,04. Em Brumado, na Unidas Loterias, uma aposta simples de seis números levou R$ 13.890,02.
Em Feira de Santana, três registros distintos foram premiados: na Lotérica Esperança, um bolão com oito cotas rendeu R$ 13.890,00; na unidade Lotéricas em Canais Eletrônicos (SILCE), uma aposta com nove números garantiu R$ 55.560,08; e na Lotérica Feira VII, uma aposta simples de seis dezenas recebeu R$ 13.890,02.
Em Juazeiro, uma aposta feita pelo Internet Banking Caixa, da Caixa Econômica Federal, também acertou cinco números e levou R$ 13.890,02. O mesmo valor foi registrado em Laje, na Lotérica Boa Sorte, e em Paulo Afonso, na Lotérica Bom Sucesso.
Em Pojuca e São Desidério, apostas feitas pelos canais eletrônicos da SILCE também foram contempladas com R$ 13.890,02 cada.
Em Prado, na Mãe de Sorte Loterias Ltda, uma aposta com sete números foi premiada com R$ 27.780,04.
Em Salvador, duas apostas foram premiadas: uma via Internet Banking Caixa, com R$ 13.890,02, e outra na Lotérica da Lapinha, da Amoedo e Baptista Ltda, que acertou cinco dezenas com sete números e levou R$ 27.780,04.
Em São Gonçalo dos Campos, a Rima Loterias registrou um bolão com 24 cotas que garantiu R$ 55.560,00. Já em Vitória da Conquista, na Lotérica Candeias GBarbosa, uma aposta simples também foi premiada com R$ 13.890,02.