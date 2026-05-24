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Aposta de R$ 6 fatura prêmio milionário da Mega-Sena de 30 anos

Ao todo, duas apostas vão dividir o prêmio

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 24 de maio de 2026 às 12:35

Mega-Sena
Mega-Sena Crédito: Arquivo Agência Brasil

Uma aposta simples de R$ 6 foi suficiente para transformar a vida de um apostador no concurso 3.010 da Mega-Sena, realizado neste domingo (24), em São Paulo. O jogo acertou as seis dezenas sorteadas e garantiu uma das duas cotas do prêmio principal, que ultrapassa R$ 336 milhões.

As dezenas sorteadas foram 03, 30, 33, 35, 45 e 47.

O bilhete premiado foi registrado no Rio de Janeiro (RJ), na Patrícius Loteria Ltda, em uma aposta simples com seis números marcados. Com isso, o apostador terá direito a metade do prêmio principal, no valor de R$ 168.170.026,83.

A outra aposta vencedora saiu em Fortaleza (CE), na Loteria Aldeota. O bilhete foi registrado em formato de bolão, com 20 dezenas apostadas (jogo de cerca de R$ 193.800,00) e dividido em 100 cotas, o que garantiu a participação de diferentes apostadores no prêmio. Esse jogo ficou com a outra metade do valor principal da Mega-Sena. 

Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa

1. Entenda o jogo antes de apostar (cada modalidade tem regras e probabilidades diferentes.) por Marcello Casal Jr/Agência Brasi
2. Aposte com mais dezenas (se puder) por Arquivo Agência Brasil
3. Participe de bolões por Shutterstock
4. Evite combinações óbvias por Shutterstock
5. Seja consistente, mas defina um limite (apostar com frequência aumenta as chances ao longo do tempo, mas é fundamental ter disciplina financeira) por Marcello Casal Jr./Agência Brasil
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1. Entenda o jogo antes de apostar (cada modalidade tem regras e probabilidades diferentes.) por Marcello Casal Jr/Agência Brasi

O concurso fez parte da edição especial de 30 anos da Mega-Sena e não acumulava.

Quina da Mega-Sena tem ganhadores na Bahia

Além das duas grandes apostas vencedoras, outros 590 bilhetes acertaram a Quina, incluindo vários premiados da Bahia.

Em Araci, uma aposta feita na Casa Lotérica Cerqueira, da Casa Lotérica Cerqueira, acertou cinco dezenas em um jogo com sete números e garantiu R$ 27.780,04. Em Brumado, na Unidas Loterias, uma aposta simples de seis números levou R$ 13.890,02.

Em Feira de Santana, três registros distintos foram premiados: na Lotérica Esperança, um bolão com oito cotas rendeu R$ 13.890,00; na unidade Lotéricas em Canais Eletrônicos (SILCE), uma aposta com nove números garantiu R$ 55.560,08; e na Lotérica Feira VII, uma aposta simples de seis dezenas recebeu R$ 13.890,02.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

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Em Juazeiro, uma aposta feita pelo Internet Banking Caixa, da Caixa Econômica Federal, também acertou cinco números e levou R$ 13.890,02. O mesmo valor foi registrado em Laje, na Lotérica Boa Sorte, e em Paulo Afonso, na Lotérica Bom Sucesso.

Em Pojuca e São Desidério, apostas feitas pelos canais eletrônicos da SILCE também foram contempladas com R$ 13.890,02 cada.

Em Prado, na Mãe de Sorte Loterias Ltda, uma aposta com sete números foi premiada com R$ 27.780,04.

Em Salvador, duas apostas foram premiadas: uma via Internet Banking Caixa, com R$ 13.890,02, e outra na Lotérica da Lapinha, da Amoedo e Baptista Ltda, que acertou cinco dezenas com sete números e levou R$ 27.780,04.

Em São Gonçalo dos Campos, a Rima Loterias registrou um bolão com 24 cotas que garantiu R$ 55.560,00. Já em Vitória da Conquista, na Lotérica Candeias GBarbosa, uma aposta simples também foi premiada com R$ 13.890,02.

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