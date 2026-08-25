PRÊMIO MILIONÁRIO

Aposta leva sozinha prêmio de mais de R$ 1 milhão da Lotofácil 3771

Jogo lotérico foi sorteado na noite desta terça-feira (25)

Elaine Sanoli

Publicado em 25 de agosto de 2026 às 23:26

Lotofácil Crédito: Divulgação

O concurso nº 3771 da Lotofácil foi sorteado na noite desta terça-feira (25), no Espaço da Sorte. O prêmio de mais de R$ 1 milhão saiu para uma aposta única.

O bilhete vencedor foi registrado na cidade de Fortaleza (CE), na unidade lotérica Loteria Sumaré. A aposta é do tipo simples, com 15 números e levou R$ 1.431.471,60.

Além do ganhador principal, 194 apostas acertaram 14 dezenas e receberam R$ 2.210,21 cada. Outras 10.027 apostas faturaram R$ 35,00 com 13 acertos. Com 12 números acertados, 87.690 apostas ganharam R$ 14 e 473.989 de apostadores acertaram 11 números e levaram R$ 7 cada.

Os números sorteados foram: 02-03-04-05-09-10-11-12-15-16-17-18-21-23-25.

Lotofácil: como jogar?

Para apostar no Lotofácil, o jogador deve marcar entre 15 e 20 números, dos 25 disponíveis na cartela. Levam o prêmio os bilhetes que acertarem 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

"[O apostador] Pode ainda deixar que o sistema escolha os números por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha", explica a Caixa Econômica Federal.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.

Lotofácil: como sacar os prêmios?

É possível receber o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. De acordo com informações do banco, caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento pode ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado.

Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dia úteis a partir de apresentação na agência da Caixa.

Para apostas feitas no Portal Loterias Caixa ou no aplicativo Loterias Caixa, os prêmios de valor líquido de até R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20) poderão ser recebidos em qualquer casa lotérica ou agência do banco ou, ainda, por transferência ao Mercado Pago.