PRÊMIO MILIONÁRIO

Aposta leva sozinha prêmio de mais de R$ 34 milhões da Quina 7118

Jogo lotérico foi sorteado na noite desta terça-feira (15)

Elaine Sanoli

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 23:09

Quina Crédito: Shutterstock

O concurso nº 7118 da Quina foi sorteado na noite desta terça-feira (15), no Espaço da Sorte. O prêmio de mais de R$ 34 milhões saiu para uma aposta única.



O bilhete vencedor foi registrado na cidade de Santo Anastácio (SP), por meio dos canais eletrônicos da Caixa Econômica. A aposta é do tipo simples, com cinco números marcados e levou R$ 34.072.521,02.

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Além do ganhador principal, 280 apostas acertaram quatro dezenas e receberam R$ 2.440,48 cada. Outras 10.699 apostas faturaram R$ 60,82 com três acertos. Com dois números acertados, 180.773 apostas ganharam R$ 3,60.



Os números sorteados foram: 01-03-10-11-70.

Como jogar?

Para vencer, é preciso marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha.