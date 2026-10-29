Aposta que ganhou R$ 324 milhões na Mega-Sena custou apenas R$ 6 e vai para uma pessoa

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Esther Morais
Publicado em 29 de outubro de 2026 às 08:08
A aposta que ganhou R$ 324.898.791,61 no concurso 3.077 da Mega-Sena custou apenas R$ 6 e foi a única a acertar as seis dezenas sorteadas na quarta-feira (28). O bilhete foi registrado pelos canais digitais em Rondonópolis, no Mato Grosso.
O jogo foi simples, com seis números marcados. Neste caso, o prêmio, que é o maior já pago na história dos concursos regulares da Mega-Sena, vai para um único jogador.
Os 10 maiores prêmios da história da Mega-Sena
Os números sorteados foram 02, 14, 18, 31, 35 e 40.
Além do prêmio principal, 116 apostas acertaram cinco dezenas e receberam R$ 32.185,33 cada. Outras 7.598 apostas fizeram quatro acertos e ganharam R$ 701,97 cada.
A arrecadação total do concurso foi de R$ 121.798.800.
O próximo concurso da Mega-Sena será realizado nesta quinta-feira (29), com prêmio estimado em R$ 2,5 milhões.
Também estão acumulados R$ 28.050.463,44 para o concurso 3.080, de final zero ou cinco, e R$ 137.953.719,64 para o sorteio especial.
Os 10 maiores prêmios da história da Mega-Sena