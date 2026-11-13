LOTERIA

Aposta simples acerta a Lotofácil e ganha R$ 3,4 milhões; veja resultado

Sorteio foi realizado na quinta-feira (12)

Esther Morais

Publicado em 13 de novembro de 2026 às 07:00

Lotofácil Crédito: Reprodução

Uma aposta de São José dos Campos, em São Paulo, acertou as 15 dezenas do concurso 3828 da Lotofácil, sorteado na quinta-feira (12), e ganhou o prêmio de R$ 3.488.041,77. O jogo vencedor foi registrado na Lotérica Campos de São José, em uma aposta simples de 15 números.

Os números sorteados foram: 03, 05, 07, 08, 11, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 25.

5 pontos que você precisa saber antes de apostar na Lotofácil 1 de 5

Para o concurso desta sexta-feira (13), a estimativa de prêmio é de R$ 2 milhões. O sorteio também tem acumulados de R$ 2.288.721,70 para o concurso final zero (3830) e R$ 22.650.873,16 para o Sorteio Especial da Independência.