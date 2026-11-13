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Aposta simples acerta a Lotofácil e ganha R$ 3,4 milhões; veja resultado

Sorteio foi realizado na quinta-feira (12)

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 13 de novembro de 2026 às 07:00

Lotofácil
Lotofácil Crédito: Reprodução

Uma aposta de São José dos Campos, em São Paulo, acertou as 15 dezenas do concurso 3828 da Lotofácil, sorteado na quinta-feira (12), e ganhou o prêmio de R$ 3.488.041,77. O jogo vencedor foi registrado na Lotérica Campos de São José, em uma aposta simples de 15 números.

Os números sorteados foram: 03, 05, 07, 08, 11, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 25.

5 pontos que você precisa saber antes de apostar na Lotofácil

Você escolhe entre 15 e 20 números entre os 25 disponíveis no volante. A aposta mínima é de 15 dezenas e custa R$ 3,50. por Divulgação
É possível ganhar acertando de 11 a 15 números. Os prêmios para 11, 12 e 13 acertos têm valores fixos, enquanto as faixas de 14 e 15 acertos variam conforme a arrecadação do concurso. por Adobe Stock
Aposta com mais números aumenta as chances, mas custa muito mais. Enquanto o jogo simples custa R$ 3,50, uma aposta com 20 dezenas chega a R$ 54.264. por Divulgação
Quem preferir pode apostar em grupo. O Bolão da Lotofácil permite dividir o valor da aposta e aumentar as chances de ganhar. O bolão custa a partir de R$ 14, com cotas mínimas de R$ 4,50. por Reprodução
Os prêmios devem ser resgatados em até 90 dias. Após esse prazo, o valor não pode mais ser retirado e é repassado ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). por Shutterstock
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Você escolhe entre 15 e 20 números entre os 25 disponíveis no volante. A aposta mínima é de 15 dezenas e custa R$ 3,50. por Divulgação

Para o concurso desta sexta-feira (13), a estimativa de prêmio é de R$ 2 milhões. O sorteio também tem acumulados de R$ 2.288.721,70 para o concurso final zero (3830) e R$ 22.650.873,16 para o Sorteio Especial da Independência.

Além da aposta milionária, 385 jogos acertaram 14 números e receberam R$ 1.583,91 cada. Outras 14.614 apostas fizeram 13 acertos, com prêmio de R$ 35. Na faixa de 12 acertos, foram 184.061 ganhadores, que receberam R$ 14 cada. Já 931.777 apostas acertaram 11 dezenas e ganharam R$ 7.

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