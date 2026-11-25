LOTERIA

Aposta simples da Lotofácil fatura prêmio de R$ 3,7 milhões; veja resultado

Sorteio foi realizado na notie de terça-feira (24)

Esther Morais

Publicado em 25 de novembro de 2026 às 06:49

Lotofácil Crédito: Reprodução

Uma aposta simples acertou os 15 números da Lotofácil no concurso 3837, realizado na terça-feira (24), e levou o prêmio de R$ 3.755.409,03. O jogo vencedor foi registrado em Buriti Alegre, em Goiás, na Casa Lotérica Zago.

A aposta foi do tipo simples, com 15 números apostados, realizada presencialmente em uma unidade lotérica. Ao todo, 828 apostas acertaram 14 números e receberam R$ 841,75 cada.

Os números sorteados foram: 03, 04, 05, 07, 08, 10, 11, 14, 16, 17, 20, 22, 23, 24 e 25.

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Outras 14.564 apostas fizeram 13 acertos, com prêmio de R$ 35. Já 158.259 jogos acertaram 12 números e receberam R$ 14, enquanto 804.414 apostas fizeram 11 acertos e ganharam R$ 7.