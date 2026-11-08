Aposta simples da Mega-Sena leva prêmio de R$ 59,5 milhões; confira os números sorteados

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Esther Morais
Publicado em 8 de novembro de 2026 às 13:00
Uma aposta simples feita em Goiânia, em Goiás, acertou as seis dezenas da Mega-Sena e levou o prêmio de R$ 59.526.903,72. O resultado é do concurso 3083, sorteado neste domingo (8), no Espaço da Sorte, em São Paulo.
O jogo vencedor foi registrado na lotérica Ponto Certo, com uma aposta de seis números e apenas uma cota. Com isso, o apostador receberá sozinho o prêmio principal.
Os 10 maiores prêmios da história da Mega-Sena
Os números sorteados foram: 22, 25, 29, 37, 46 e 54.
Na faixa de cinco acertos, 61 apostas ganharam R$ 23.220,26 cada. Outras 3.117 apostas acertaram quatro dezenas e receberão R$ 649,17.
O próximo sorteio da Mega-Sena acontece na terça-feira (10), com prêmio estimado em R$ 3,5 milhões.