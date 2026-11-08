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Aposta simples da Mega-Sena leva prêmio de R$ 59,5 milhões; confira os números sorteados

Jogo acertou sozinho as seis dezenas do concurso 3083, realizado neste domingo (8)

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 8 de novembro de 2026 às 13:00

lotéricas
Mega-sena Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Uma aposta simples feita em Goiânia, em Goiás, acertou as seis dezenas da Mega-Sena e levou o prêmio de R$ 59.526.903,72. O resultado é do concurso 3083, sorteado neste domingo (8), no Espaço da Sorte, em São Paulo.

O jogo vencedor foi registrado na lotérica Ponto Certo, com uma aposta de seis números e apenas uma cota. Com isso, o apostador receberá sozinho o prêmio principal.

Os 10 maiores prêmios da história da Mega-Sena

Mega da Virada 2025 – R$ 1,091 bilhão: Maior prêmio da história da Mega-Sena, dividido entre seis apostas por Agência Brasil
Mega da Virada 2024 – R$ 635 milhões: O segundo maior prêmio da Mega-Sena foi dividido entre oito ganhadores por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Mega da Virada 2023 – R$ 588,8 milhões:  Cinco apostas dividiram uma das maiores boladas já pagas pela loteria por Marcello Casal Jr./Agência Brasil
Mega da Virada 2022 – R$ 541,9 milhões:  Cinco vencedores acertaram as seis dezenas e levaram o prêmio por Marcello Casal Jr./Agência Brasil
Mega da Virada 2021 – R$ 378,1 milhões: Duas apostas dividiram o maior prêmio daquele ano por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Mega 30 Anos – R$ 336,3 milhões:  Sorteio especial pelos 30 anos da Mega-Sena teve dois ganhadores por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Mega da Virada 2020 – R$ 325,2 milhões:  Duas apostas dividiram o maior prêmio daquele ano por Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Concurso 2.525 – R$ 317,8 milhões: Dois apostadores acertaram as seis dezenas em outubro de 2022 por Breno Esaki/Metrópoles
Mega da Virada 2017 – R$ 306,7 milhões:  Dezessete apostas dividiram o prêmio especial por Arquivo Agência Brasil
Mega da Virada 2019 – R$ 304,2 milhões:  Quatro apostas vencedoras repartiram a premiação por Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
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Mega da Virada 2025 – R$ 1,091 bilhão: Maior prêmio da história da Mega-Sena, dividido entre seis apostas por Agência Brasil

Os números sorteados foram: 22, 25, 29, 37, 46 e 54.

Na faixa de cinco acertos, 61 apostas ganharam R$ 23.220,26 cada. Outras 3.117 apostas acertaram quatro dezenas e receberão R$ 649,17.

O próximo sorteio da Mega-Sena acontece na terça-feira (10), com prêmio estimado em R$ 3,5 milhões.

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