LOTERIA

Aposta simples da Mega-Sena leva prêmio de R$ 59,5 milhões; confira os números sorteados

Jogo acertou sozinho as seis dezenas do concurso 3083, realizado neste domingo (8)

Esther Morais

Publicado em 8 de novembro de 2026 às 13:00

Mega-sena Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Uma aposta simples feita em Goiânia, em Goiás, acertou as seis dezenas da Mega-Sena e levou o prêmio de R$ 59.526.903,72. O resultado é do concurso 3083, sorteado neste domingo (8), no Espaço da Sorte, em São Paulo.

O jogo vencedor foi registrado na lotérica Ponto Certo, com uma aposta de seis números e apenas uma cota. Com isso, o apostador receberá sozinho o prêmio principal.

Os 10 maiores prêmios da história da Mega-Sena 1 de 10

Os números sorteados foram: 22, 25, 29, 37, 46 e 54.

Na faixa de cinco acertos, 61 apostas ganharam R$ 23.220,26 cada. Outras 3.117 apostas acertaram quatro dezenas e receberão R$ 649,17.