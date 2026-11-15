DINHEIRO NA CONTA

Aposta simples de R$ 3,50 fatura R$ 5,9 milhões da Lotofácil: saiba quem é o vencedor

Jogo lotérico foi sorteado na manhã deste domingo (15)

Elaine Sanoli

Publicado em 15 de novembro de 2026 às 18:20

Lotofácil Crédito: Shutterstock

O concurso nº 3830 da Lotofácil, sorteado na manhã deste domingo (15), no Espaço da Sorte, premiou uma única aposta com mais de R$ 5 milhões. Além do prêmio principal, milhares de jogadores foram contemplados nas demais faixas de premiação.



A aposta vencedora foi registrada em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, e faturou R$ 5.969.456,29 após acertar as 15 dezenas sorteadas. O bilhete comprado na lotérica Camatti Loterias custou o valor mínimo de R$ 3,50.

Outras 304 apostas acertaram 14 números e receberam R$ 2.028,81 cada. Na faixa de 13 acertos, 12.139 apostas foram premiadas com R$ 35 cada.

Já 155.612 apostas acertaram 12 dezenas e garantiram R$ 14 cada, enquanto outras 865.949 receberam R$ 7 ao acertar 11 números.

As dezenas sorteadas foram: 01-03-04-09-12-13-14-16-17-18-21-22-23-24-25.

Como jogar?

Para apostar no Lotofácil, o jogador deve marcar entre 15 e 20 números, dos 25 disponíveis na cartela. Levam o prêmio os bilhetes que acertarem 11, 12, 13, 14 ou 15 números. "Pode ainda deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha", explica a Caixa Econômica Federal.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.

O que dá para comprar com um prêmio da loteria? 1 de 12

Como sacar os prêmios da loteria?

É possível receber o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. De acordo com informações do banco, caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento pode ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado.

Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dia úteis a partir de apresentação na agência da Caixa.

Para apostas feitas no Portal Loterias Caixa ou no aplicativo Loterias Caixa, os prêmios de valor líquido de até R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20) poderão ser recebidos em qualquer casa lotérica ou agência do banco ou, ainda, por transferência ao Mercado Pago