PRÊMIO

Aposta simples de R$ 3,50 fatura sozinha mais de R$ 6 milhões na Lotofácil; veja resultado

Bilhete registrado acertou os 15 números sorteados no concurso 3790

Wendel de Novais

Publicado em 27 de setembro de 2026 às 13:00

Lotofácil Crédito: Reprodução

Uma única aposta de R$ 3,50 garantiu um prêmio de R$ 6,4 milhões no concurso 3790 da Lotofácil, sorteado neste domingo (27). O bilhete acertou os 15 números e foi registrado em Capim Branco, em Minas Gerais.

A aposta vencedora foi feita na lotérica Chave da Sorte e marcou apenas os 15 números da modalidade mínima. Como não houve outro bilhete com a mesma quantidade de acertos, o apostador ficou sozinho com o prêmio principal.

Os números sorteados foram: 01, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 11, 14, 15, 16, 17, 20, 21 e 25.

Conheça todas as loterias da Caixa 1 de 12

O sorteio foi realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. O prêmio estimado antes do concurso era de R$ 8 milhões.

Na Lotofácil, o apostador pode escolher de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante. Os prêmios são pagos para quem acerta 11, 12, 13, 14 ou 15 dezenas. A aposta mínima, com 15 números, custa R$ 3,50.