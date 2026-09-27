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Aposta simples de R$ 3,50 fatura sozinha mais de R$ 6 milhões na Lotofácil; veja resultado

Bilhete registrado acertou os 15 números sorteados no concurso 3790

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 27 de setembro de 2026 às 13:00

Lotofácil
Lotofácil Crédito: Reprodução

Uma única aposta de R$ 3,50 garantiu um prêmio de R$ 6,4 milhões no concurso 3790 da Lotofácil, sorteado neste domingo (27). O bilhete acertou os 15 números e foi registrado em Capim Branco, em Minas Gerais.

A aposta vencedora foi feita na lotérica Chave da Sorte e marcou apenas os 15 números da modalidade mínima. Como não houve outro bilhete com a mesma quantidade de acertos, o apostador ficou sozinho com o prêmio principal.

Os números sorteados foram: 01, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 11, 14, 15, 16, 17, 20, 21 e 25.

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O sorteio foi realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. O prêmio estimado antes do concurso era de R$ 8 milhões.

Na Lotofácil, o apostador pode escolher de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante. Os prêmios são pagos para quem acerta 11, 12, 13, 14 ou 15 dezenas. A aposta mínima, com 15 números, custa R$ 3,50.

Também é possível deixar a seleção dos números por conta do sistema, na chamada Surpresinha, ou repetir a mesma combinação em concursos consecutivos por meio da Teimosinha, com opções de três, seis, 12, 18 ou 24 concursos.

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