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Aposta simples ganha R$ 13,8 milhões na Lotomania; confira resultado

Sorteio foi realizado na noite de segunda-feira (19)

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 20 de outubro de 2026 às 07:00

Lotomania
Lotomania Crédito: Shutterstock

Uma aposta simples acertou as 20 dezenas da Lotomania e ganhou R$ 13.862.738,85 no concurso 2989, sorteado na noite de segunda-feira (19). Segundo os dados da Caixa Econômica Federal, o jogo vencedor foi registrado na Lotéricas Zimmermann, em Gaspar, Santa Catarina.

A aposta foi feita presencialmente, com 50 números escolhidos, e não participou da modalidade Teimosinha, que permite concorrer com os mesmos números em vários concursos.

De R$ 2,50 a R$ 6: veja quanto custa a aposta mínima em cada loteria da Caixa

Mega-Sena — R$ 6,00. A loteria mais famosa do Brasil teve reajuste e a aposta mínima custa seis reais por Marcello Casal Jr./Agência Brasil
Lotofácil — R$ 3,50. Uma das modalidades mais populares da Caixa começa com aposta de 15 números por Divulgação
Quina — R$ 3,00. O jogador escolhe cinco números entre 80 dezenas para tentar levar o prêmio por Reprodução/ Adobe Stock
Lotomania — R$ 3,00. A aposta fixa 50 números e premia até quem não acerta nenhuma dezena por Shutterstock
Timemania — R$ 3,50. Além dos números, o apostador escolhe um time do coração por Shutterstock
Dupla Sena — R$ 3,00. O mesmo bilhete participa de dois sorteios no concurso por Reprodução
Loteria Instantânea — de R$ 2,50 a R$ 20,00. A raspadinha da Caixa revela na hora se o bilhete foi premiado por Reprodução
+Milionária — R$ 6,00. A loteria com prêmio mínimo milionário tem aposta simples de seis reais por Reprodução
Super Sete — R$ 3,00. O jogador escolhe números distribuídos em sete colunas por Reprodução
Dia de Sorte — R$ 2,50. A modalidade mais barata entre as loterias numéricas da Caixa por Reprodução
Loteca — R$ 4,00. A aposta esportiva exige palpites sobre resultados de partidas de futebol por Divulgação
Loteria Federal — a partir de R$ 4,00 (fração). O preço varia conforme a extração, com bilhetes e frações de valores diferentes por Divulgação
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Mega-Sena — R$ 6,00. A loteria mais famosa do Brasil teve reajuste e a aposta mínima custa seis reais por Marcello Casal Jr./Agência Brasil

As dezenas sorteadas no concurso 2989 foram: 06, 25, 26, 32, 45, 46, 49, 50, 51, 53, 58, 62, 74, 77, 85, 90, 91, 92, 96 e 99.

Na faixa de 19 acertos, duas apostas ganharam R$ 165.932,74 cada. Outras 78 apostas acertaram 18 números e receberam R$ 2.659,18 cada.

Na faixa de 17 acertos, 797 apostas ganharam R$ 260,24 cada. Já 4.774 apostas acertaram 16 números e receberam R$ 43,44 cada.

Outras 19.423 apostas fizeram 15 acertos e ganharam R$ 10,67 cada. 

A arrecadação total do concurso foi de R$ 6.766.578. O próximo sorteio da Lotomania será realizado na quarta-feira (21), com prêmio estimado em R$ 500 mil.

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