SORTE GRANDE

Aposta simples ganha R$ 13,8 milhões na Lotomania; confira resultado

Sorteio foi realizado na noite de segunda-feira (19)

Esther Morais

Publicado em 20 de outubro de 2026 às 07:00

Lotomania Crédito: Shutterstock

Uma aposta simples acertou as 20 dezenas da Lotomania e ganhou R$ 13.862.738,85 no concurso 2989, sorteado na noite de segunda-feira (19). Segundo os dados da Caixa Econômica Federal, o jogo vencedor foi registrado na Lotéricas Zimmermann, em Gaspar, Santa Catarina.

A aposta foi feita presencialmente, com 50 números escolhidos, e não participou da modalidade Teimosinha, que permite concorrer com os mesmos números em vários concursos.

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As dezenas sorteadas no concurso 2989 foram: 06, 25, 26, 32, 45, 46, 49, 50, 51, 53, 58, 62, 74, 77, 85, 90, 91, 92, 96 e 99.

Na faixa de 19 acertos, duas apostas ganharam R$ 165.932,74 cada. Outras 78 apostas acertaram 18 números e receberam R$ 2.659,18 cada.

Na faixa de 17 acertos, 797 apostas ganharam R$ 260,24 cada. Já 4.774 apostas acertaram 16 números e receberam R$ 43,44 cada.

Outras 19.423 apostas fizeram 15 acertos e ganharam R$ 10,67 cada.