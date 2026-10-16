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Aposta simples ganha R$ 462 mil na Dia de Sorte; confira resultado

Concurso 1323 foi realizado na quinta-feira (15), em São Paulo

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 16 de outubro de 2026 às 06:35

Dia de Sorte
Dia de Sorte Crédito: Reprodução

Uma aposta simples acertou os sete números do concurso 1323 da Dia de Sorte, realizado nesta quinta-feira (15), e ganhou R$ 462.533,46. O sorteio aconteceu no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Os números sorteados foram: 02, 03, 10, 11, 12, 29 e 31. O Mês da Sorte foi março.

De R$ 2,50 a R$ 6: veja quanto custa a aposta mínima em cada loteria da Caixa

Mega-Sena — R$ 6,00. A loteria mais famosa do Brasil teve reajuste e a aposta mínima custa seis reais por Marcello Casal Jr./Agência Brasil
Lotofácil — R$ 3,50. Uma das modalidades mais populares da Caixa começa com aposta de 15 números por Divulgação
Quina — R$ 3,00. O jogador escolhe cinco números entre 80 dezenas para tentar levar o prêmio por Reprodução/ Adobe Stock
Lotomania — R$ 3,00. A aposta fixa 50 números e premia até quem não acerta nenhuma dezena por Shutterstock
Timemania — R$ 3,50. Além dos números, o apostador escolhe um time do coração por Shutterstock
Dupla Sena — R$ 3,00. O mesmo bilhete participa de dois sorteios no concurso por Reprodução
Loteria Instantânea — de R$ 2,50 a R$ 20,00. A raspadinha da Caixa revela na hora se o bilhete foi premiado por Reprodução
+Milionária — R$ 6,00. A loteria com prêmio mínimo milionário tem aposta simples de seis reais por Reprodução
Super Sete — R$ 3,00. O jogador escolhe números distribuídos em sete colunas por Reprodução
Dia de Sorte — R$ 2,50. A modalidade mais barata entre as loterias numéricas da Caixa por Reprodução
Loteca — R$ 4,00. A aposta esportiva exige palpites sobre resultados de partidas de futebol por Divulgação
Loteria Federal — a partir de R$ 4,00 (fração). O preço varia conforme a extração, com bilhetes e frações de valores diferentes por Divulgação
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Mega-Sena — R$ 6,00. A loteria mais famosa do Brasil teve reajuste e a aposta mínima custa seis reais por Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Confira a premiação:

7 acertos: uma aposta ganhadora, com prêmio de R$ 462.533,46;

6 acertos: 25 apostas ganhadoras, com R$ 3.064,16 cada;

5 acertos: 1.033 apostas ganhadoras, com R$ 25 cada;

4 acertos: 13.779 apostas ganhadoras, com R$ 5 cada;

Mês da Sorte: 44.950 apostas ganhadoras, com R$ 2,50 cada.

Segundo o detalhamento do concurso, a aposta ganhadora foi registrada na Loteria Caneco de Ouro, em São Paulo (SP). O jogo foi feito presencialmente, na modalidade simples, com sete números apostados e apenas uma cota.

O próximo concurso da Dia de Sorte está previsto para esta sexta-feira (16), com prêmio estimado em R$ 100 mil.

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