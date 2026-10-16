LOTERIA

Aposta simples ganha R$ 462 mil na Dia de Sorte; confira resultado

Concurso 1323 foi realizado na quinta-feira (15), em São Paulo

Esther Morais

Publicado em 16 de outubro de 2026 às 06:35

Dia de Sorte Crédito: Reprodução

Uma aposta simples acertou os sete números do concurso 1323 da Dia de Sorte, realizado nesta quinta-feira (15), e ganhou R$ 462.533,46. O sorteio aconteceu no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Os números sorteados foram: 02, 03, 10, 11, 12, 29 e 31. O Mês da Sorte foi março.

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Confira a premiação:

7 acertos: uma aposta ganhadora, com prêmio de R$ 462.533,46;

6 acertos: 25 apostas ganhadoras, com R$ 3.064,16 cada;

5 acertos: 1.033 apostas ganhadoras, com R$ 25 cada;

4 acertos: 13.779 apostas ganhadoras, com R$ 5 cada;

Mês da Sorte: 44.950 apostas ganhadoras, com R$ 2,50 cada.

Segundo o detalhamento do concurso, a aposta ganhadora foi registrada na Loteria Caneco de Ouro, em São Paulo (SP). O jogo foi feito presencialmente, na modalidade simples, com sete números apostados e apenas uma cota.