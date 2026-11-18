LOTERIA

Aposta simples leva prêmio de R$ 14,5 milhões na Quina; veja resultado

Sorteio foi realizado na notie de terça-feira (17)

Esther Morais

Publicado em 18 de novembro de 2026 às 06:35

Quina Crédito: Reprodução

Uma aposta simples de cinco números acertou as dezenas da Quina e levou o prêmio de R$ 14.511.338,50 no concurso 7170, sorteado na terça-feira (17). O jogo vencedor foi registrado em uma lotérica de São José de Ribamar, no Maranhão.

Os números sorteados foram: 03, 07, 11, 19 e 53. A aposta foi feita presencialmente, sem participação em bolão e sem utilização da Teimosinha.

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Além do prêmio principal, 228 apostas acertaram quatro números e receberam R$ 2.220,50 cada. Outras 10.665 apostas fizeram três acertos, com prêmio de R$ 45,21, enquanto 164.957 jogos acertaram duas dezenas e ganharam R$ 2,92.