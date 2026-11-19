LOTERIA

Aposta simples leva prêmio de R$ 4,1 milhões na Lotofácil; confira resultado

Sorteio foi realizado na noite de quarta (18)

Esther Morais

Publicado em 19 de novembro de 2026 às 06:29

Lotofácil Crédito: Adobe Stock

Uma aposta simples acertou as 15 dezenas da Lotofácil e levou o prêmio de R$ 4.164.686,22 no concurso 3833, sorteado na noite desta quarta-feira (18). O bilhete vencedor foi registrado em uma casa lotérica de Araucária, no Paraná, e teve apenas uma cota.

Os números sorteados foram: 02, 03, 04, 07, 08, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 e 24.

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Além do prêmio principal, 385 apostas acertaram 14 dezenas e receberam R$ 2.093,27 cada. Outras 13.075 apostas fizeram 13 acertos, com prêmio de R$ 35. Na faixa de 12 números, foram 145.706 ganhadores, que levaram R$ 14 cada. Já 785.384 apostas acertaram 11 dezenas e receberam R$ 7.