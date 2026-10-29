Aposta única acerta Mega-Sena e fatura R$ 324,8 milhões; veja resultado

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Esther Morais
Publicado em 29 de outubro de 2026 às 06:20
Uma aposta simples acertou as seis dezenas do concurso 3.077 da Mega-Sena, sorteado na quarta-feira (28), e levou o prêmio de R$ 324.898.791,61. O bilhete vencedor foi registrado em Rondonópolis, no Mato Grosso, por meio dos canais eletrônicos das Loterias.
Os números sorteados foram: 02, 14, 18, 31, 35 e 40.
Os 10 maiores prêmios da história da Mega-Sena
Além do prêmio principal, 116 apostas acertaram cinco dezenas e receberam R$ 32.185,33 cada. Outras 7.598 apostas fizeram a quadra, com quatro acertos, e ganharam R$ 701,97 cada.
A arrecadação total do concurso foi de R$ 121.798.800.
O próximo concurso da Mega-Sena será realizado nesta quinta-feira (29), com prêmio estimado em R$ 2,5 milhões para quem acertar as seis dezenas.
Também estão acumulados R$ 28.050.463,44 para o próximo concurso de final zero ou cinco, o 3.080, e R$ 137.953.719,64 para o sorteio especial.