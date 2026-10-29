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Aposta única acerta Mega-Sena e fatura R$ 324,8 milhões; veja resultado

Sorteio foi realizado na noite de quarta-feira (28)

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 06:20

Mega-Sena
Mega-Sena Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasi

Uma aposta simples acertou as seis dezenas do concurso 3.077 da Mega-Sena, sorteado na quarta-feira (28), e levou o prêmio de R$ 324.898.791,61. O bilhete vencedor foi registrado em Rondonópolis, no Mato Grosso, por meio dos canais eletrônicos das Loterias.

Os números sorteados foram: 02, 14, 18, 31, 35 e 40.

Os 10 maiores prêmios da história da Mega-Sena

Mega da Virada 2025 – R$ 1,091 bilhão: Maior prêmio da história da Mega-Sena, dividido entre seis apostas por Agência Brasil
Mega da Virada 2024 – R$ 635 milhões: O segundo maior prêmio da Mega-Sena foi dividido entre oito ganhadores por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Mega da Virada 2023 – R$ 588,8 milhões:  Cinco apostas dividiram uma das maiores boladas já pagas pela loteria por Marcello Casal Jr./Agência Brasil
Mega da Virada 2022 – R$ 541,9 milhões:  Cinco vencedores acertaram as seis dezenas e levaram o prêmio por Marcello Casal Jr./Agência Brasil
Mega da Virada 2021 – R$ 378,1 milhões: Duas apostas dividiram o maior prêmio daquele ano por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Mega 30 Anos – R$ 336,3 milhões:  Sorteio especial pelos 30 anos da Mega-Sena teve dois ganhadores por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Mega da Virada 2020 – R$ 325,2 milhões:  Duas apostas dividiram o maior prêmio daquele ano por Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Concurso 2.525 – R$ 317,8 milhões: Dois apostadores acertaram as seis dezenas em outubro de 2022 por Breno Esaki/Metrópoles
Mega da Virada 2017 – R$ 306,7 milhões:  Dezessete apostas dividiram o prêmio especial por Arquivo Agência Brasil
Mega da Virada 2019 – R$ 304,2 milhões:  Quatro apostas vencedoras repartiram a premiação por Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
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Mega da Virada 2025 – R$ 1,091 bilhão: Maior prêmio da história da Mega-Sena, dividido entre seis apostas por Agência Brasil

Além do prêmio principal, 116 apostas acertaram cinco dezenas e receberam R$ 32.185,33 cada. Outras 7.598 apostas fizeram a quadra, com quatro acertos, e ganharam R$ 701,97 cada.

A arrecadação total do concurso foi de R$ 121.798.800.

O próximo concurso da Mega-Sena será realizado nesta quinta-feira (29), com prêmio estimado em R$ 2,5 milhões para quem acertar as seis dezenas.

Também estão acumulados R$ 28.050.463,44 para o próximo concurso de final zero ou cinco, o 3.080, e R$ 137.953.719,64 para o sorteio especial.

Tags:

Mega-sena

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