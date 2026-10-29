LOTERIA

Aposta única acerta Mega-Sena e fatura R$ 324,8 milhões; veja resultado

Sorteio foi realizado na noite de quarta-feira (28)

Esther Morais

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 06:20

Mega-Sena Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasi

Uma aposta simples acertou as seis dezenas do concurso 3.077 da Mega-Sena, sorteado na quarta-feira (28), e levou o prêmio de R$ 324.898.791,61. O bilhete vencedor foi registrado em Rondonópolis, no Mato Grosso, por meio dos canais eletrônicos das Loterias.

Os números sorteados foram: 02, 14, 18, 31, 35 e 40.

Os 10 maiores prêmios da história da Mega-Sena 1 de 10

Além do prêmio principal, 116 apostas acertaram cinco dezenas e receberam R$ 32.185,33 cada. Outras 7.598 apostas fizeram a quadra, com quatro acertos, e ganharam R$ 701,97 cada.

A arrecadação total do concurso foi de R$ 121.798.800.

O próximo concurso da Mega-Sena será realizado nesta quinta-feira (29), com prêmio estimado em R$ 2,5 milhões para quem acertar as seis dezenas.