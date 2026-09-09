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Aposta única de R$ 3 leva prêmio de mais de R$ 4,5 milhões em sorteio da Lotomania

Bilhete acertou todos os 20 números sorteados

Elaine Sanoli

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 23:11

Lotomania Crédito: Shutterstock

O sorteio do concurso nº 2973 da Lotomania terminou com um grande ganhador na noite desta quarta-feira (9). O bilhete possuía todos os 20 números sorteados e faturou sozinho o prêmio de R$ 4,6 milhões.

O bilhete é uma aposta simples com o custo de apenas R$ 3,00. O vencedor é da cidade de Diamantino (MT) e registrou a sua aposta na Lotérica Trevo da Sorte. O prêmio total foi de R$ 4.625.040,19.

Os números sorteados foram: 04-08-10-19-24-28-36-43-49-71-72-76-79-80-89-91-92-95-96-97. Para o próximo sorteio, a ser realizado na sexta-feira (11), o prêmio deve ser de R$ 650 mil.

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Como sacar os prêmios da loteria?

É possível receber o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. De acordo com informações do banco, caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento pode ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado.

Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dia úteis a partir de apresentação na agência da Caixa.

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Para apostas feitas no Portal Loterias Caixa ou no aplicativo Loterias Caixa, os prêmios de valor líquido de até R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20) poderão ser recebidos em qualquer casa lotérica ou agência do banco ou, ainda, por transferência ao Mercado Pago