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Aposta única de R$ 3,50 leva quase R$ 4 milhões na Lotofácil; veja resultado

Bilhete simples acertou as 15 dezenas do concurso 3784

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 06:20

Lotofácil
Lotofácil Crédito: Divulgação

Uma aposta simples de apenas R$ 3,50 transformou um apostador de Brasília em milionário. O bilhete acertou as 15 dezenas do concurso 3784 da Lotofácil, sorteado neste domingo (20), e levou sozinho o prêmio de R$ 3.999.286,18.

O jogo foi registrado na Esquina da Sorte, em Brasília (DF), com 15 números escolhidos. Foi a única aposta a acertar a faixa principal.

5 pontos que você precisa saber antes de apostar na Lotofácil

Você escolhe entre 15 e 20 números entre os 25 disponíveis no volante. A aposta mínima é de 15 dezenas e custa R$ 3,50. por Divulgação
É possível ganhar acertando de 11 a 15 números. Os prêmios para 11, 12 e 13 acertos têm valores fixos, enquanto as faixas de 14 e 15 acertos variam conforme a arrecadação do concurso. por Adobe Stock
Aposta com mais números aumenta as chances, mas custa muito mais. Enquanto o jogo simples custa R$ 3,50, uma aposta com 20 dezenas chega a R$ 54.264. por Divulgação
Quem preferir pode apostar em grupo. O Bolão da Lotofácil permite dividir o valor da aposta e aumentar as chances de ganhar. O bolão custa a partir de R$ 14, com cotas mínimas de R$ 4,50. por Reprodução
Os prêmios devem ser resgatados em até 90 dias. Após esse prazo, o valor não pode mais ser retirado e é repassado ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). por Shutterstock
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Você escolhe entre 15 e 20 números entre os 25 disponíveis no volante. A aposta mínima é de 15 dezenas e custa R$ 3,50. por Divulgação

As dezenas sorteadas foram: 01 – 02 – 08 – 10 – 11 – 12 – 15 – 16 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 24 – 25

Além do prêmio principal, 283 apostas acertaram 14 números e receberam R$ 1.844,33 cada. Outras 10.921 apostas fizeram 13 acertos, com prêmio de R$ 35.

Para 12 acertos, foram 135.259 apostas premiadas com R$ 14, enquanto 724.559 jogos acertaram 11 dezenas e receberam R$ 7.

O próximo concurso da Lotofácil será realizado nesta segunda-feira (21), com prêmio estimado em R$ 2 milhões.

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Lotofacil

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