LOTERIA

Aposta única de R$ 3,50 leva quase R$ 4 milhões na Lotofácil; veja resultado

Bilhete simples acertou as 15 dezenas do concurso 3784

Esther Morais

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 06:20

Lotofácil Crédito: Divulgação

Uma aposta simples de apenas R$ 3,50 transformou um apostador de Brasília em milionário. O bilhete acertou as 15 dezenas do concurso 3784 da Lotofácil, sorteado neste domingo (20), e levou sozinho o prêmio de R$ 3.999.286,18.

O jogo foi registrado na Esquina da Sorte, em Brasília (DF), com 15 números escolhidos. Foi a única aposta a acertar a faixa principal.

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As dezenas sorteadas foram: 01 – 02 – 08 – 10 – 11 – 12 – 15 – 16 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 24 – 25

Além do prêmio principal, 283 apostas acertaram 14 números e receberam R$ 1.844,33 cada. Outras 10.921 apostas fizeram 13 acertos, com prêmio de R$ 35.

Para 12 acertos, foram 135.259 apostas premiadas com R$ 14, enquanto 724.559 jogos acertaram 11 dezenas e receberam R$ 7.