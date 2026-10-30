LOTERIA

Aposta única ganha quase R$ 4 milhões na Lotofácil; veja resultado

Sorteio foi realizado na noite de quinta (29)

Esther Morais

Publicado em 30 de outubro de 2026 às 06:23

Lotofácil Crédito: Reprodução

Uma aposta do Rio de Janeiro (RJ) acertou as 15 dezenas da Lotofácil e ganhou o prêmio de R$ 3.995.036,64. O sorteio do concurso 3817 foi realizado nesta quinta-feira (29), no Espaço da Sorte, em São Paulo.

O bilhete premiado foi registrado na lotérica Praça Saenz Pena, na capital fluminense. A aposta foi simples, com 16 números escolhidos, e feita presencialmente.

5 pontos que você precisa saber antes de apostar na Lotofácil 1 de 5

Os números sorteados foram 02, 06, 08, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 22, 23, 24 e 25.

Além da aposta que levou o prêmio principal, outras apostas também foram contempladas. Na faixa de 14 acertos, 325 apostas ganharam R$ 2.242,58 cada. Outras 11.829 apostas acertaram 13 números e receberam R$ 35 cada. Na faixa de 12 acertos, foram 148.288 ganhadores, com prêmio individual de R$ 14. Já 776.768 apostas acertaram 11 dezenas e levaram R$ 7 cada.

O próximo concurso da Lotofácil será realizado nesta sexta-feira (30), com estimativa de prêmio de R$ 2 milhões.