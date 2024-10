VENCEDOR!

Apostador acerta sozinho os números da Mega-Sena

O próximo sorteio da Mega-Sena será na terça-feira (8). As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal – acessível por celular, computador ou outros dispositivos.