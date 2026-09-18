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Apostador fatura R$ 3,8 milhões sozinho na Lotofácil; confira resultado

Única aposta acertou as 15 dezenas do concurso 3782, realizado nesta quinta-feira (17)

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 18 de setembro de 2026 às 07:09

Lotofácil
Lotofácil Crédito: Divulgação

Uma única aposta levou o prêmio principal do concurso 3782 da Lotofácil, sorteado na noite de quinta-feira (17), no Espaço da Sorte, em São Paulo. O ganhador acertou sozinho as 15 dezenas e recebeu R$ 3.876.827,04.

A aposta vencedora foi registrada em Arapoema, no Tocantins, na Lotérica Boa Sorte. O jogo foi simples, com 15 números marcados.

5 pontos que você precisa saber antes de apostar na Lotofácil

Você escolhe entre 15 e 20 números entre os 25 disponíveis no volante. A aposta mínima é de 15 dezenas e custa R$ 3,50. por Divulgação
É possível ganhar acertando de 11 a 15 números. Os prêmios para 11, 12 e 13 acertos têm valores fixos, enquanto as faixas de 14 e 15 acertos variam conforme a arrecadação do concurso. por Adobe Stock
Aposta com mais números aumenta as chances, mas custa muito mais. Enquanto o jogo simples custa R$ 3,50, uma aposta com 20 dezenas chega a R$ 54.264. por Divulgação
Quem preferir pode apostar em grupo. O Bolão da Lotofácil permite dividir o valor da aposta e aumentar as chances de ganhar. O bolão custa a partir de R$ 14, com cotas mínimas de R$ 4,50. por Reprodução
Os prêmios devem ser resgatados em até 90 dias. Após esse prazo, o valor não pode mais ser retirado e é repassado ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). por Shutterstock
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Você escolhe entre 15 e 20 números entre os 25 disponíveis no volante. A aposta mínima é de 15 dezenas e custa R$ 3,50. por Divulgação

Confira as dezenas sorteadas: 03 – 04 – 05 – 07 – 08 – 11 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 22 – 23 – 25

Além do prêmio principal, 261 apostas acertaram 14 números e receberam R$ 2.008,28 cada. Outras 8.881 apostas fizeram 13 acertos, com prêmio de R$ 35.

Para 12 acertos, foram 120.317 apostas premiadas com R$ 14, enquanto 695.019 jogos acertaram 11 dezenas e receberam R$ 7.

A arrecadação total do concurso foi de R$ 28.820.358.

O próximo sorteio da Lotofácil será realizado nesta sexta-feira (18), com prêmio estimado em R$ 2 milhões.

Tags:

Lotofacil

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