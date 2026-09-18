LOTERIA

Apostador fatura R$ 3,8 milhões sozinho na Lotofácil; confira resultado

Única aposta acertou as 15 dezenas do concurso 3782, realizado nesta quinta-feira (17)

Esther Morais

Publicado em 18 de setembro de 2026 às 07:09

Lotofácil Crédito: Divulgação

Uma única aposta levou o prêmio principal do concurso 3782 da Lotofácil, sorteado na noite de quinta-feira (17), no Espaço da Sorte, em São Paulo. O ganhador acertou sozinho as 15 dezenas e recebeu R$ 3.876.827,04.

A aposta vencedora foi registrada em Arapoema, no Tocantins, na Lotérica Boa Sorte. O jogo foi simples, com 15 números marcados.

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Confira as dezenas sorteadas: 03 – 04 – 05 – 07 – 08 – 11 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 22 – 23 – 25

Além do prêmio principal, 261 apostas acertaram 14 números e receberam R$ 2.008,28 cada. Outras 8.881 apostas fizeram 13 acertos, com prêmio de R$ 35.

Para 12 acertos, foram 120.317 apostas premiadas com R$ 14, enquanto 695.019 jogos acertaram 11 dezenas e receberam R$ 7.

A arrecadação total do concurso foi de R$ 28.820.358.