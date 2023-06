Apostadora perde prêmio da Mega-Sena após cartão estornar pagamento

A apostadora justificou que comprou um bilhete de oito números, que custa R$ 140, pagando com cartão de crédito. Uma falha da operadora fez com que ela não concorresse ao sorteio.

O juiz Sérgio Eduardo Cardoso, da 1ª Vara Federal de Jaraguá do Sul entendeu que a falha do pagamento deveria ter sido solucionada logo após o estorno e, sobretudo, antes do sorteio dos números do concurso.