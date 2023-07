App de entregas oferece curso de educação financeira gratuito para entregadores

O aplicativo de entregas Giross está oferecendo um curso de educação financeira aos entregadores que trabalham nele. Os vídeos são feitos em parceria com Raquel Santos, empreendedora e vendedora da série Shark Tank.



De acordo com uma pesquisa realizada pela fintech Onze, a falta de conhecimento e a falta de preparo para lidar com as finanças têm causado grande angústia para 74% dos brasileiros, tornando o dinheiro uma fonte de preocupação constante.