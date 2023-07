Apple anuncia fim de álbum de fotos compartilhadas do iPhone

Essa notícia é para quem tem iPhone ou outros produtos da Apple e não se atentou para o anúncio que a empresa fez recentemente sobre a desativação do serviço automático de compartilhamento de imagens entre seus dispositivos. O "Meu Compartilhamento de Fotos", que funciona como uma pasta temporária na nuvem, será descontinuado no próximo dia 26, às 19 horas (horário de Brasília). Já os uploads estão suspensos desde 26 de junho. Até então, as imagens ficavam salvas nos dispositivos usados para captura-las e também no iCloud por 30 dias, permitindo que o usuário acessasse os arquivos de outros aparelhos de forma gratuita e remota.

Com a mudança, as fotos já deixaram de ser armazenadas de forma automática na nuvem. Mas “se você já ativou o recurso Fotos do iCloud em seus dispositivos, não precisa fazer mais nada, suas fotos já estão armazenadas no iCloud”, tranquiliza a companhia. Uma vez configurado, será possível visualizar vídeos e fotos no app Fotos em iPhones, iPads, Macs, Apple TVs, Apple Watchs e no iCloud.com, além de sincronizá-los com um PC com Windows usando o iCloud para Windows.