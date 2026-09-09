Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Apple lança iPhone dobrável e aumenta preços do iPhone 18 Pro; veja valores no Brasil

Tela do iPhone Duo (dobrável) é 50% maior que a do iPhone 18 Pro Max

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 15:54

iPhone Duo
iPhone Duo Crédito: Divulgação

A Apple lançou, nesta quarta-feira (9), seu primeiro celular dobrável da história, o iPhone Duo, e os novos iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max.

Com tela externa de 5,4 polegadas e tela interna de 7,6 polegadas, o aparelho dobrável assume o formato de um tablet quando está aberto. De acordo com a Apple, a tela do iPhone Duo é 50% maior que a do iPhone 18 Pro Max e 80% maior que a do iPhone 18 Pro.

Novos modelos de iPhone

iPhone Duo por Divulgação
iPhone Duo por Divulgação
iPhone 18 Pro e Pro Max serão vendidos em quatro cores por Divulgação
iPhone 18 Pro por Divulgação
Novos modelos de iPhone por Divulgação
Novos modelos de iPhone por Divulgação
Novos modelos de iPhone por Divulgação
Novos modelos de iPhone por Divulgação
1 de 8
iPhone Duo por Divulgação

O lançamento marca o retorno do leitor de impressões digitais (Touch ID) para desbloqueio do aparelho. Além disso, é possível utilizar o dispositivo fechado como despertador.

Com a tela aberta, o iPhone Duo permite o uso simultâneo de mais de um aplicativo. O modelo será vendido em duas cores: branco e azul-escuro.

Confira os preços dos novos iPhones:

iPhone Duo (256 GB): R$ 21.999

iPhone Duo (512 GB): R$ 23.499

iPhone Duo (1 TB): R$ 26.499

iPhone Duo (2 TB): R$ 30.999

iPhone 18 Pro Max (256 GB): R$ 12.999

iPhone 18 Pro Max (512 GB): R$ 14.499

iPhone 18 Pro Max (1 TB): R$ 17.499

iPhone 18 Pro Max (2 TB): R$ 21.999

iPhone 18 Pro (256 GB): R$ 11.999

iPhone 18 Pro (512 GB): R$ 13.499

iPhone 18 Pro (1 TB): R$ 16.499

iPhone 18 Pro (2 TB): R$ 20.999

Tags:

Brasil Iphone Preços

Mais recentes

Imagem - Brasileira que atua há 20 anos nos EUA cuidando de recém-nascidos cria curso inédito e vira referência no mercado americano

Brasileira que atua há 20 anos nos EUA cuidando de recém-nascidos cria curso inédito e vira referência no mercado americano
Imagem - Passageiro chega 10 horas atrasado ao destino após cancelamento de voo e companhia aérea é condenada a pagar indenização

Passageiro chega 10 horas atrasado ao destino após cancelamento de voo e companhia aérea é condenada a pagar indenização
Imagem - Cliente recebe conta de água de mais de R$ 2 mil, questiona consumo, encontra falha no hidrômetro e ganha indenização na Justiça

Cliente recebe conta de água de mais de R$ 2 mil, questiona consumo, encontra falha no hidrômetro e ganha indenização na Justiça