TECNOLOGIA

Apple lança iPhone dobrável e aumenta preços do iPhone 18 Pro; veja valores no Brasil

Tela do iPhone Duo (dobrável) é 50% maior que a do iPhone 18 Pro Max

Millena Marques

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 15:54

iPhone Duo Crédito: Divulgação

A Apple lançou, nesta quarta-feira (9), seu primeiro celular dobrável da história, o iPhone Duo, e os novos iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max.

Com tela externa de 5,4 polegadas e tela interna de 7,6 polegadas, o aparelho dobrável assume o formato de um tablet quando está aberto. De acordo com a Apple, a tela do iPhone Duo é 50% maior que a do iPhone 18 Pro Max e 80% maior que a do iPhone 18 Pro.

Novos modelos de iPhone 1 de 8

O lançamento marca o retorno do leitor de impressões digitais (Touch ID) para desbloqueio do aparelho. Além disso, é possível utilizar o dispositivo fechado como despertador.

Com a tela aberta, o iPhone Duo permite o uso simultâneo de mais de um aplicativo. O modelo será vendido em duas cores: branco e azul-escuro.

Confira os preços dos novos iPhones:

iPhone Duo (256 GB): R$ 21.999

iPhone Duo (512 GB): R$ 23.499

iPhone Duo (1 TB): R$ 26.499

iPhone Duo (2 TB): R$ 30.999

iPhone 18 Pro Max (256 GB): R$ 12.999

iPhone 18 Pro Max (512 GB): R$ 14.499

iPhone 18 Pro Max (1 TB): R$ 17.499

iPhone 18 Pro Max (2 TB): R$ 21.999

iPhone 18 Pro (256 GB): R$ 11.999

iPhone 18 Pro (512 GB): R$ 13.499

iPhone 18 Pro (1 TB): R$ 16.499