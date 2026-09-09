Apple lança iPhone dobrável e aumenta preços do iPhone 18 Pro; veja valores no Brasil

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Millena Marques
Publicado em 9 de setembro de 2026 às 15:54
A Apple lançou, nesta quarta-feira (9), seu primeiro celular dobrável da história, o iPhone Duo, e os novos iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max.
Com tela externa de 5,4 polegadas e tela interna de 7,6 polegadas, o aparelho dobrável assume o formato de um tablet quando está aberto. De acordo com a Apple, a tela do iPhone Duo é 50% maior que a do iPhone 18 Pro Max e 80% maior que a do iPhone 18 Pro.
Novos modelos de iPhone
O lançamento marca o retorno do leitor de impressões digitais (Touch ID) para desbloqueio do aparelho. Além disso, é possível utilizar o dispositivo fechado como despertador.
Com a tela aberta, o iPhone Duo permite o uso simultâneo de mais de um aplicativo. O modelo será vendido em duas cores: branco e azul-escuro.
Confira os preços dos novos iPhones:
iPhone Duo (256 GB): R$ 21.999
iPhone Duo (512 GB): R$ 23.499
iPhone Duo (1 TB): R$ 26.499
iPhone Duo (2 TB): R$ 30.999
iPhone 18 Pro Max (256 GB): R$ 12.999
iPhone 18 Pro Max (512 GB): R$ 14.499
iPhone 18 Pro Max (1 TB): R$ 17.499
iPhone 18 Pro Max (2 TB): R$ 21.999
iPhone 18 Pro (256 GB): R$ 11.999
iPhone 18 Pro (512 GB): R$ 13.499
iPhone 18 Pro (1 TB): R$ 16.499
iPhone 18 Pro (2 TB): R$ 20.999