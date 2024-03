CRIME

Apreensão de macacos com Nicole Bahls originou investigação contra quadrilha de tráfico de animais silvestres

Três pessoas foram presas, incluindo um bombeiro

Publicado em 12 de março de 2024 às 15:46

Nicole Bahls com macaco Crédito: Reprodução

A apreensão de macacos na casa de Nicole Bahls, no início do ano passado, foi o que levou a uma investigação contra tráfico de animais silvestres que terminou, nesta terça (12), com um bombeiro preso.

Ao todo, três pessoas foram presas na Operação Defaunação, iniciada para combater a captura ilegal, receptação e tráfico de animais silvestres.

Capturados em mata, os animais passavam por maus-tratos e eram vendidos pelas redes sociais por valores que chegavam até a R$ 120 mil. A quadrilha pode ter faturado até R$ 15 milhões em um ano, segundo o G1.

O grupo falsificava documentos e selos públicos do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e do Instituto Estadual do Ambiente (Inea) para fingir que tinha autorização para comercializar os animais.

Os mandados de busca e apreensão foram expedidos pela 2ª Vara Federal Criminal de Niterói e cumpridos nas cidades do Rio de Janeiro, Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá.

O bombeiro foi preso em Maricá. Na casa dele, a Polícia Federal encontrou um pônei debilitado, mantido em um trailer. Um casal foi preso também em Maricá, e com eles foram apreendidas armas e munição. Cobras em caixas foram apreendidas em Niterói.

Esquema

Segundo a PF, servidores do Inea e militares do Comando de Policiamento Ambiental ajudavam no esquema. Uma universitária e dois veterinários também faziam parte da quadrilha.

“A investigação verificou que a quadrilha realizava o cadastramento fraudulento dos animais traficados no Sistema Nacional de Gestão da Fauna Silvestre (Sisfauna) e no Sistema de Controle e Monitoramento da Atividade de Criação Amadora de Pássaros (Sispass), ambos geridos pelo Ibama, com o intuito de dificultar o controle e fiscalização dos órgãos ambientais”, diz a PF.

Pelo menos 120 macacos-prego foram traficados, incluindo macacos-prego-de-crista, que estão ameaçados de extinção. Outros animais, como iguanas, cervos, araras, papagaios e outros pássaros, também eram vendidos. Comercializados pelas redes sociais, eles eram vendidos por valores que iam de R$ 20 mil a R$ 120 mil, “a depender da espécie e se viriam acompanhados ou não de documentos falsos”.