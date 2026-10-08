DECISÃO jUDICIAL

Aprendiz e estagiária no papel, funcionária na prática: Justiça reconhece vínculo após 2 anos de contratos

TST manteve decisão que anulou os dois contratos após constatar que trabalhadora exercia funções administrativas sem formação e acompanhamento pedagógico

Perla Ribeiro

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 13:23

Aprendiz e estagiária no papel, funcionária na prática: Justiça reconhece vínculo após 2 anos de contratos Crédito: Imagem gerada pela IA

Ela foi contratada primeiro como aprendiz e depois como estagiária, permanecendo por dois anos na empresa. No papel, seriam duas modalidades voltadas à formação profissional e acadêmica. Na prática, porém, a Justiça concluiu que ela atuava como uma funcionária comum, exercendo atividades administrativas sem o acompanhamento e a estrutura educacional exigidos pela legislação.

A Primeira Turma do Tribunal Superior do Trabalho (TST) manteve a decisão que anulou os dois contratos firmados pela Tobras Distribuidora de Combustíveis Ltda., de Duque de Caxias (RJ), e reconheceu a existência de um único vínculo de emprego durante todo o período trabalhado.

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Jovem trabalhou como assistente e analista administrativa

A trabalhadora passou um ano como aprendiz e, posteriormente, mais um ano como estagiária. Na ação trabalhista, porém, afirmou que, durante todo esse período, suas atividades eram essencialmente as mesmas: ela trabalhava na área administrativa, exercendo funções de assistente e analista.

Segundo a trabalhadora, a utilização dos contratos de aprendizagem e estágio teria permitido à empresa manter uma relação de trabalho com condições mais favoráveis ao empregador, sem reconhecer formalmente o vínculo de emprego. O Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (RJ) concordou com a tese.

Estágio não tinha acompanhamento da instituição de ensino

Ao analisar o contrato de estágio, o TRT constatou que não havia elementos essenciais previstos na Lei 11.788/2008, que regulamenta a atividade. A estudante não era acompanhada, supervisionada ou avaliada adequadamente pela instituição de ensino. Também não ficou demonstrado que as atividades realizadas na empresa contribuíam efetivamente para sua formação acadêmica.

Com isso, a Justiça concluiu que o estágio não cumpria sua finalidade educativa e declarou o contrato nulo. Na prática, o período foi reconhecido como parte de uma relação de emprego. As irregularidades também foram encontradas no período em que a trabalhadora estava formalmente registrada como aprendiz.

Um dos problemas identificados foi a jornada de trabalho acima do limite permitido. Ela trabalhava mais de seis horas por dia e ainda realizava horas extras. A regra da aprendizagem prevê jornada reduzida justamente para permitir que o jovem consiga conciliar o trabalho com sua formação.

Além disso, o TRT constatou que não havia um programa estruturado de treinamento nem acompanhamento pedagógico adequado. Em vez de participar de um processo de formação profissional, a trabalhadora teria desempenhado atividades semelhantes às dos demais empregados da empresa. Para o Tribunal, essa realidade descaracterizou o contrato de aprendizagem, cuja finalidade principal é justamente proporcionar formação profissional ao jovem trabalhador.

Empresa contestou decisão no TST

A Tobras recorreu ao TST e sustentou que os dois contratos atendiam aos requisitos previstos na legislação. A empresa também questionou as declarações da trabalhadora sobre sua matrícula em curso superior, colocou em dúvida a credibilidade das testemunhas e afirmou que o TRT não teria considerado adequadamente esses elementos. O recurso, porém, não foi suficiente para modificar a decisão.

TST diz que não pode reexaminar provas

Ao analisar o caso, o relator, ministro Hugo Scheuermann, destacou que o TRT havia chegado à conclusão de que o estágio não cumpria os requisitos legais com base nas provas produzidas durante o processo. Entre os pontos considerados estavam justamente a falta de acompanhamento e avaliação pedagógica relacionados à formação da estudante.

Para modificar essa conclusão, seria necessário reexaminar fatos e provas do processo — procedimento que não é permitido ao TST nessa etapa do julgamento. Diante disso, a Primeira Turma manteve integralmente a decisão que reconheceu a existência de um único vínculo de emprego durante todo o período de contratação.

Quando aprendiz ou estagiário atua como funcionário comum

A decisão chama atenção para uma diferença importante: não basta o contrato ter o nome de estágio ou aprendizagem para que essas modalidades sejam consideradas válidas. O estágio precisa manter vínculo efetivo com a formação acadêmica e contar com acompanhamento adequado. Já a aprendizagem deve proporcionar formação profissional, com regras específicas de jornada e acompanhamento.