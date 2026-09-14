ALVO DA PGE

Aprovada em concurso depois de ficar no 2018º lugar, filha de procurador virou delegada sem fazer TAF e nem avaliação psicológica

Ariana Sampaio Sousa acertou 60 das 100 questões da prova objetiva e foi eliminada na primeira fase

Wendel de Novais

Publicado em 14 de setembro de 2026 às 07:15

Ariana foi nomeada delegada em processo Crédito: Reprodução

A delegada Ariana Sampaio Sousa, do Maranhão, filha de procurador e sobrinha de desembargador, tomou posse do cargo quase oito anos após a realização do concurso, mesmo sem ter feito o teste de aptidão física (TAF) e a avaliação psicológica. A única etapa cumprida por ela foi a prova objetiva, na qual acertou 60 das 100 questões, de acordo com informações do UOL.

Realizado em 2017, o concurso oferecia inicialmente 20 vagas, sendo 15 para ampla concorrência e cinco destinadas a pessoas com deficiência e candidatos negros. O edital também previa um cadastro de reserva com 80 nomes e estabelecia uma cláusula de barreira que limitava a convocação para a prova discursiva aos 225 primeiros colocados da ampla concorrência.

Ariana foi nomeada delegada em Bacabal 1 de 4

Embora tenha alcançado a pontuação mínima exigida na prova objetiva, Ariana não avançou para as demais etapas. Ao acertar 60 questões, ela ficou em 2018º lugar no certame, fora do limite de convocação previsto no edital. Por isso, não realizou as fases seguintes da primeira etapa, que incluíam prova discursiva, avaliação de títulos, exames médicos, TAF e avaliação psicológica.

Eliminada na primeira fase, Ariana conseguiu uma decisão judicial favorável à sua nomeação. Ela assumiu o cargo em 12 de maio de 2025, após sentença do juiz Osmar Gomes dos Santos, da 1ª Vara da Fazenda Pública de São Luís, publicada em 7 de abril daquele ano. O governo estadual recorreu da decisão, que ainda será analisada pelo Tribunal de Justiça do Maranhão (TJ-MA).

Atualmente lotada como delegada na unidade policial de Bacabal, Ariana é alvo de uma tentativa de reversão da posse pela Procuradoria-Geral do Estado (PGE). A defesa argumentou que a Lei Estadual nº 12.212/2024 permitiu ao governo flexibilizar a cláusula de barreira para a convocação ao Curso de Formação Profissional e a composição do cadastro de reserva.

Com base na legislação, Ariana sustentou que teria direito a continuar no concurso, apesar da eliminação inicial. A PGE, por sua vez, defende que as regras do edital devem ser mantidas e afirma que a legislação citada beneficiaria apenas candidatos considerados aptos em todas as fases da primeira etapa.