Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Aracaju cancela Réveillon e festas de verão após anúncio de racionamento de água

Com barragem em nível crítico em meio a crise hídrica, prefeita anunciou decisão

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 12 de novembro de 2026 às 08:31

Aracaju
Aracaju Crédito: Divulgação

A crise no abastecimento de água em Sergipe provocou o cancelamento de três eventos previstos para os próximos meses em Aracaju. A Prefeitura anunciou, na tarde de terça-feira (10), que não realizará o Réveillon e o Verão Caju 2027. O Festival do Caranguejo, que estava programado para dezembro, também foi adiado e ainda não tem nova data definida.

A decisão foi justificada pelo cenário climático e pelas dificuldades no fornecimento de água enfrentadas pela capital sergipana. Segundo a administração municipal, o dinheiro que seria aplicado nas programações será redirecionado para investimentos em infraestrutura e medidas de proteção à população.

A prefeita Emília Corrêa afirmou que, apesar da importância das festas para o turismo e a economia local, a situação exige cautela. "Nenhum gestor gosta de cancelar eventos, mas o nosso compromisso é cuidar das pessoas e agir com responsabilidade", declarou, segundo o portal G1. Ela também destacou a necessidade de priorizar "a segurança e o bem-estar da população".

As belezas de Aracaju

Aracaju é a capital de Sergipe por Divulgação
Monumento famoso em Aracaju  por Divulgação
Orla de Aracaju por Divulgação
A Orla de Atalaia é um dos principais cartões-postais de Aracaju e reúne lazer, esporte e contato com o mar por Foto: Felipe Goettenauer/ Prefeitura Municipal de Aracaju
Com calçadão amplo e espaços de lazer, a Orla de Atalaia convida moradores e turistas a aproveitar o litoral de Aracaju por Foto: MTur Destinos/ Wikimdia Coimmons
Vista aérea do Centro Histórico de Aracaju, com o Rio Sergipe ao fundo, mostra parte da capital planejada ainda marcada por ruas regulares por Paul R. Burley/Wikimedia Commons
Caminhadas à beira-mar fazem parte da rotina de quem aproveita a estrutura da Orla de Atalaia, em Aracaju por Foto: Prefeitura Municipal de Aracaju
Aracaju combina praias, áreas verdes e espaços públicos que favorecem uma rotina mais tranquila e ao ar livre por Foto: Karla Tavares/ Prefeitura Municipal de Aracaju
Aracaju combina praias, áreas verdes e espaços públicos que favorecem uma rotina mais tranquila e ao ar livre por Foto: Karla Tavares/ Prefeitura Municipal de Aracaju
A Orla de Atalaia é um dos principais cartões-postais de Aracaju e reúne lazer, esporte e contato com o mar por Foto: Foto: Felipe Goettenauer/ PFMA)
Crôa do Goré, em Aracaju por Cesar de Oliveira
1 de 11
Aracaju é a capital de Sergipe por Divulgação

Racionamento

O anúncio ocorreu um dia depois de o Governo de Sergipe confirmar a implantação de um esquema de racionamento de água a partir de segunda-feira (16). A medida atingirá Aracaju, Nossa Senhora do Socorro e São Cristóvão, diante da redução das chuvas e do aumento da evaporação provocado pelas altas temperaturas associadas ao fenômeno El Niño.

Na capital, a restrição será aplicada em diferentes horários e dias da semana, sempre entre 22h e 7h. Bugio, Jardim Centenário, Soledade e Olaria terão interrupção diária. Já Siqueira Campos, José Conrado e Novo Paraíso passarão pelo esquema às terças e quintas-feiras. Aos domingos e quartas-feiras, a suspensão atingirá Santos Dumont, 18 do Forte, Porto Dantas, Industrial, Santo Antônio, Cidade Nova, Dom Luciano, Japãozinho, Lamarão, Centro, Getúlio Vargas, São José, Cirurgia e Palestina.

Um dos principais pontos de atenção é a Barragem Sindicalista Jaime Umbelino de Souza, conhecida como Barragem do Poxim, em São Cristóvão. Responsável por aproximadamente 30% do abastecimento de Aracaju, o reservatório opera com apenas 21,4% da capacidade. A queda no volume é atribuída à falta de chuvas e à evaporação intensificada pelo calor.

Além da capital e da região metropolitana, 14 municípios do interior sergipano estão em situação de emergência por causa da seca e da estiagem. Nessas localidades, porém, ainda não há necessidade de racionamento.

Mais recentes

Imagem - Governo quer criar concurso público nacional nos moldes do Enem; entenda projeto

Governo quer criar concurso público nacional nos moldes do Enem; entenda projeto
Imagem - Câmara aprova projeto que torna hediondo crime de maus-tratos a cães e gatos em caso de morte

Câmara aprova projeto que torna hediondo crime de maus-tratos a cães e gatos em caso de morte
Imagem - Governador eleito desafia senadores a gravar vídeos recusando iPhones após licitação de R$ 6 milhões

Governador eleito desafia senadores a gravar vídeos recusando iPhones após licitação de R$ 6 milhões