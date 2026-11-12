EFEITO EL NIÑO

Aracaju cancela Réveillon e festas de verão após anúncio de racionamento de água

Com barragem em nível crítico em meio a crise hídrica, prefeita anunciou decisão

Carol Neves

Publicado em 12 de novembro de 2026 às 08:31

Aracaju Crédito: Divulgação

A crise no abastecimento de água em Sergipe provocou o cancelamento de três eventos previstos para os próximos meses em Aracaju. A Prefeitura anunciou, na tarde de terça-feira (10), que não realizará o Réveillon e o Verão Caju 2027. O Festival do Caranguejo, que estava programado para dezembro, também foi adiado e ainda não tem nova data definida.

A decisão foi justificada pelo cenário climático e pelas dificuldades no fornecimento de água enfrentadas pela capital sergipana. Segundo a administração municipal, o dinheiro que seria aplicado nas programações será redirecionado para investimentos em infraestrutura e medidas de proteção à população.

A prefeita Emília Corrêa afirmou que, apesar da importância das festas para o turismo e a economia local, a situação exige cautela. "Nenhum gestor gosta de cancelar eventos, mas o nosso compromisso é cuidar das pessoas e agir com responsabilidade", declarou, segundo o portal G1. Ela também destacou a necessidade de priorizar "a segurança e o bem-estar da população".

As belezas de Aracaju 1 de 11

Racionamento

O anúncio ocorreu um dia depois de o Governo de Sergipe confirmar a implantação de um esquema de racionamento de água a partir de segunda-feira (16). A medida atingirá Aracaju, Nossa Senhora do Socorro e São Cristóvão, diante da redução das chuvas e do aumento da evaporação provocado pelas altas temperaturas associadas ao fenômeno El Niño.

Na capital, a restrição será aplicada em diferentes horários e dias da semana, sempre entre 22h e 7h. Bugio, Jardim Centenário, Soledade e Olaria terão interrupção diária. Já Siqueira Campos, José Conrado e Novo Paraíso passarão pelo esquema às terças e quintas-feiras. Aos domingos e quartas-feiras, a suspensão atingirá Santos Dumont, 18 do Forte, Porto Dantas, Industrial, Santo Antônio, Cidade Nova, Dom Luciano, Japãozinho, Lamarão, Centro, Getúlio Vargas, São José, Cirurgia e Palestina.

Um dos principais pontos de atenção é a Barragem Sindicalista Jaime Umbelino de Souza, conhecida como Barragem do Poxim, em São Cristóvão. Responsável por aproximadamente 30% do abastecimento de Aracaju, o reservatório opera com apenas 21,4% da capacidade. A queda no volume é atribuída à falta de chuvas e à evaporação intensificada pelo calor.