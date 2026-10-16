RIO DE JANEIRO

Arqueóloga premiada de 81 anos é baleada no pescoço e arrastada em assalto após sacar dinheiro

Tania Andrade Lima, professora aposentada do Museu Nacional, segue hospitalizada; polícia identificou um dos suspeitos

Carol Neves

Publicado em 16 de outubro de 2026 às 10:21

Tania foi vítima de assalto violento Crédito: REprodução

A arqueóloga Tania Andrade Lima, 81 anos, pesquisadora sênior do CNPq e professora aposentada do Museu Nacional da UFRJ, foi baleada durante um assalto no Leblon, na Zona Sul do Rio de Janeiro, na tarde de quinta-feira (15). Ela havia saído de um banco e caminhava em direção ao carro quando foi atacada. Os criminosos fugiram e, segundo a Polícia Civil, um deles já foi identificado.

Câmeras de segurança registraram a abordagem por volta das 14h, na Rua General Venâncio Flores. Nas imagens, um homem de boné preto corre atrás de Tania, puxa a bolsa e o braço dela e a derruba. A arqueóloga é arrastada pela calçada antes de o assaltante escapar na garupa de uma motocicleta, quando três homens se aproximam.

Sobrinho da pesquisadora, Antonio Rocha contou que ela tentou segurar a bolsa e foi atingida por três disparos. Ele suspeita que a tia tenha sido seguida após fazer o saque, em um crime conhecido como “saidinha de banco”.

Arqueóloga é baleada em assalto no Rio 1 de 3

“Provavelmente, alguém deu a dica lá, que ela sacou um valor considerável, e aí seguiram ela e pegaram a bolsa”, afirmou em entrevista ao portal G1. A quantia retirada não foi informada.

Tania recebeu os primeiros cuidados no Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea. De acordo com a direção da unidade, os ferimentos no pescoço e no ombro foram considerados sem gravidade, enquanto a lesão na mão demandava mais cuidados.

No início da noite de quinta-feira, ela foi transferida para outro hospital, acompanhada do sobrinho. Antonio informou que um projétil ficou alojado no pescoço, próximo à coluna, e pode ser retirado.

A fuga dos assaltantes também foi registrada por câmeras. Após a abordagem, um carro entrou na contramão atrás da dupla e apareceu em outras gravações acompanhando a motocicleta. Uma das imagens mostra um objeto caindo da moto.

A Polícia Militar instalou barreiras nos acessos ao Túnel Rebouças, mas os criminosos conseguiram passar. No Elevado Paulo de Frontin, na saída do túnel, eles bateram em um carro, roubaram outra motocicleta e prosseguiram com a fuga. A polícia recuperou a moto utilizada no assalto e dois celulares.

A investigação está a cargo da Delegacia do Leblon, a 14ª DP. Equipes realizaram perícias no local da abordagem e na motocicleta abandonada, em busca de impressões digitais que permitam identificar os envolvidos. Os policiais também analisam gravações para reconstruir o caminho percorrido pelos suspeitos antes do crime.

Além de identificar um dos assaltantes, os investigadores afirmam ter as características do segundo envolvido. Segundo a investigação, ambos integram um grupo que atuava na região central do Rio.

Com trajetória dedicada à Arqueologia, Tania fundou e coordenou o Programa de Pós-Graduação em Arqueologia do Museu Nacional, onde atuou no Departamento de Antropologia. Em 2023, tornou-se a segunda brasileira a receber o Hypatia Award. Entre os reconhecimentos de sua carreira estão ainda a Comenda da Ordem do Mérito Cultural, concedida em 2006, e o Prêmio Globo “Faz Diferença”, na categoria “Rio”, em 2016.

Em nota, o Museu Nacional/UFRJ manifestou solidariedade à professora e ressaltou sua contribuição à instituição ao longo de décadas. O museu também lamentou que o ataque tenha ocorrido no Dia dos Professores.