ESPORTE

Arrecadação das loterias da Caixa terá novo destino no esporte; veja para onde vai

Medida inclui loterias como Mega-Sena e Lotofácil

Esther Morais

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 09:09

Loterias Caixa Crédito: Reprodução

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou na terça-feira (29) a Lei 15.523/26, que redireciona para o Comitê Brasileiro de Clubes (CBC) 0,01% da arrecadação de loterias Caixa de prognósticos numéricos, como a Mega-Sena e a Lotofácil. Antes, esse percentual era destinado à Federação Nacional dos Clubes Esportivos (Fenaclubes).

A norma tem origem no Projeto de Lei 2.584/25, do deputado Julio Cesar Ribeiro (Republicanos-DF), e vincula os recursos repassados a programas de capacitação, formação e treinamento de gestores de clubes. A lei também submete o CBC à fiscalização do Tribunal de Contas da União (TCU) quanto ao uso desses valores.

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Segundo Ribeiro, a mudança é técnica e busca adequar a legislação à realidade do Sistema Nacional do Esporte, já que o CBC executa, na prática, as ações de formação do setor, enquanto a Fenaclubes, como entidade sindical, dispõe de estrutura financeira própria.