RIO DE JANEIRO

Artista plástico Rodrigo Cass morre afogado aos 43 anos na praia de Copacabana

Paulistano integrava mostra no MAM de São Paulo e havia sido escolhido para exibir sua obra nos telões da Times Square

Carol Neves

Publicado em 18 de setembro de 2026 às 07:59

Rodrigo Cass Crédito: Reprodução

O artista plástico Rodrigo Cass morreu aos 43 anos após se afogar enquanto nadava no mar de Copacabana, no Rio de Janeiro. A morte ocorreu nesta quinta-feira (17). As circunstâncias do acidente ainda não foram detalhadas.

Nascido em São Paulo em 1983, Cass era representado desde 2014 pela galeria Fortes D’Aloia & Gabriel, que confirmou a morte nas redes sociais. O artista desenvolveu trabalhos em diferentes linguagens, como relevos, fotografias e videoesculturas.

Ex-seminarista e ligado à religião, Cass incorporava à produção referências da iconografia católica clássica e da tradição neoconcreta brasileira. Uma das principais características de sua obra era o uso de concreto sobre linho, técnica que se tornou reconhecida em seus trabalhos.

“Rodrigo construiu trajetória única na arte contemporânea brasileira, marcada por uma pesquisa sensível sobre matéria e espírito”, afirmou a galeria. Na publicação, a instituição também destacou a “presença doce”, a generosidade e a contribuição do artista para a cena cultural.

Artista tinha 43 anos 1 de 4

Cass atravessava um período de maior projeção internacional. Em 2026, realizou a primeira exposição individual em Portugal, intitulada “Geometria Sensível!”, apresentada simultaneamente em Lisboa e no Porto.

O trabalho do artista também esteve entre os três selecionados pela ArtRio para ocupar telões da Times Square, em Nova York. Ele foi escolhido ao lado de Lucia Koch e Denilson Baniwa.

“Rodrigo Cass foi um artista cuja obra aproximou a tradição construtiva brasileira de uma investigação singular sobre espiritualidade e matéria”, declarou a curadora Christiane Laclau, fundadora da Artmotiv.