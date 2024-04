JUSTIÇA

Associação defende revogação de medida que afastou juízes federais

Ajufe diz que decisão só poderia ser tomada pelo plenário do CNJ

A Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe) defendeu, nesta segunda-feira (15), a revogação da decisão do corregedor nacional de Justiça, Luís Felipe Salomão, que afastou das funções a juíza federal Gabriela Hardt, sucessora de Sergio Moro no comando da Operação Lava Jato, e de mais um juiz e dois desembargadores.