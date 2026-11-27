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Wendel de Novais
Publicado em 27 de novembro de 2026 às 07:12
O atacante do Vasco, David Correa da Fonseca, que é mais conhecido como DVD, é suspeito de financiar uma organização criminosa envolvida com o tráfico de drogas no Espírito Santo. De acordo com a investigação, o atleta teria bancado despesas de integrantes do grupo, além de oferecer suporte financeiro e patrimonial à estrutura. Ele foi preso na quinta-feira (26), no centro de treinamento do clube, no Rio de Janeiro.
Segundo a TV Globo, um documento policial aponta que David teria prometido R$ 50 mil a dois investigados para viabilizar a atuação deles no tráfico. O dinheiro, segundo o relato de uma testemunha protegida, seria utilizado na aquisição de armas e pasta base de cocaína. As suspeitas envolvem a atuação do jogador junto a um homem identificado como responsável por organizar e administrar as atividades criminosas na Serra, município capixaba.
A trajetória de DVD
O atleta também é apontado como responsável pelo custeio de um apartamento utilizado pelo grupo. Apesar de o imóvel estar registrado em nome de outro investigado, a polícia suspeita que David seria o verdadeiro proprietário e arcaria com os pagamentos. A investigação ainda atribui a ele o repasse de dinheiro para despesas pessoais do suspeito e a disponibilização de um veículo.
As apurações também analisaram conversas encontradas em celulares. Segundo o documento, mensagens indicariam que o jogador tinha conhecimento de planos de ações violentas e teria concordado com discussões relacionadas a essas iniciativas. A testemunha ouvida pela polícia descreveu o atleta como uma figura que mantinha influência sobre a estrutura investigada, com participação no suporte financeiro.
Movimentações bancárias também foram incluídas no levantamento. Um Relatório de Inteligência Financeira identificou transferências feitas por David e outro investigado, em 2023, para uma mesma conta em São Paulo, considerada suspeita de movimentações atípicas. A polícia ainda atribui ao jogador funções de apoio logístico, patrimonial e monitoramento de alvos da organização.