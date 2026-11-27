PRESO POR TRÁFICO

Atacante do Vasco financiou compra de armas e pagou apartamento para chefe de facção

Investigação aponta repasses de dinheiro, custeio de apartamento e disponibilização de veículo para chefe tráfico.

Wendel de Novais

Publicado em 27 de novembro de 2026 às 07:12

David Corrêa da Fonseca, o DVD Crédito: Reprodução

O atacante do Vasco, David Correa da Fonseca, que é mais conhecido como DVD, é suspeito de financiar uma organização criminosa envolvida com o tráfico de drogas no Espírito Santo. De acordo com a investigação, o atleta teria bancado despesas de integrantes do grupo, além de oferecer suporte financeiro e patrimonial à estrutura. Ele foi preso na quinta-feira (26), no centro de treinamento do clube, no Rio de Janeiro.

Segundo a TV Globo, um documento policial aponta que David teria prometido R$ 50 mil a dois investigados para viabilizar a atuação deles no tráfico. O dinheiro, segundo o relato de uma testemunha protegida, seria utilizado na aquisição de armas e pasta base de cocaína. As suspeitas envolvem a atuação do jogador junto a um homem identificado como responsável por organizar e administrar as atividades criminosas na Serra, município capixaba.

A trajetória de DVD 1 de 14

O atleta também é apontado como responsável pelo custeio de um apartamento utilizado pelo grupo. Apesar de o imóvel estar registrado em nome de outro investigado, a polícia suspeita que David seria o verdadeiro proprietário e arcaria com os pagamentos. A investigação ainda atribui a ele o repasse de dinheiro para despesas pessoais do suspeito e a disponibilização de um veículo.

As apurações também analisaram conversas encontradas em celulares. Segundo o documento, mensagens indicariam que o jogador tinha conhecimento de planos de ações violentas e teria concordado com discussões relacionadas a essas iniciativas. A testemunha ouvida pela polícia descreveu o atleta como uma figura que mantinha influência sobre a estrutura investigada, com participação no suporte financeiro.