VIOLÊNCIA

Ataque a carro-forte no interior de São Paulo deixa 5 feridos

Na noite de anteontem, uma quadrilha dominou o motorista de um caminhão-tanque carregado com querosene para bloquear a Rodovia Cândido Portinari (SP-334), durante um ataque a um carro-forte em Franca, interior paulista. Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), ao menos cinco pessoas ficaram feridas na ação, que teve troca de tiros. Os criminosos não conseguiram levar o dinheiro.

O caminhoneiro contou à Polícia Militar que um dos suspeitos interceptou o caminhão e deu tiros para o alto. O assalto ocorreu por volta das 19h, na altura do km 384 da rodovia. Cerca de dez suspeitos, segundo a PM, chegaram em uma van e vários carros.

O grupo atirou com armamento pesado para obrigar o veículo a parar. Um vigilante foi baleado e três pessoas que estavam no veículo foram atingidas por estilhaços. Em seguida, o carro-forte foi incendiado.

O ataque deixou em pânico os usuários da rodovia. O motorista do caminhão-tanque com querosene relatou ainda ter visto vários carros voltando na contramão para escapar do tiroteio.